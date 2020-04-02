Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
ГлавнаяСпорт

Испанская Marca провела голосовании за звание лучшего футболиста в истории

Криштиану Роналду выиграл номинацию.

Фото: gazzetta.it

Популярное испанское издание Marca решило провести голосование среди болельщиков, за неофициальное звание лучшего футболиста в истории.

Опрос проводился по системе плей-офф.

Уже в 1/8 финала турнира вылетели венгр Ференц Пушкаш, португалец Эусебио, немец Франц Беккенбауэр, француз Мишель Платини, бразилец Роналдиньо, североирландец Джордж Бест, итальянец Пауло Мальдини и представитель Советского Союза Лев Яшин.

Фото: marca

В четвертьфинале аргентинец Лионель Месси обошел своего соотечественника Альфредо Ди Стефано, а бразилец Роналдо прошел также своего соотечественника Пеле, еще один аргентинец Диего Марадона был лучше голландца Йохана Круиффа, а португалец Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем француз Зинедин Зидан.

Фото: marca

В полуфинале CR7 не оставил шансов Марадоне, а Лео с трудом обогнал Роналдо.

В "матче за бронзу" аргентинец в равной борьбе уступил бразильцу.

В главном финале преимущество Криштиану было подавляющим 246 тысяч голосов против 209 тысяч.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также