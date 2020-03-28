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В матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг Украины

Юрий Вернидуб пользуется популярностью у местной "торсиды".

На трибунах стадиона &quot;Строитель&quot;
Фото: twitter.com/VadymSkichko
На трибунах стадиона "Строитель"

В матче первого тура чемпионата Белоруси по футболу солигорский "Шахтер" принимал "Торпедо-БелАЗ "и уступил с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол был забит уже в компенсированное время однофамильцем капитана мадридского "Реала" Габриелем Рамосом.

Отметим, что в матче на спортивной арене "Строитель" на трибунах фанами хозяев был вывешен флаг Украины.

Вероятно, таким образом болельщики "Шахтера" приветствовали украинского тренера команды Юрия Вернидуба.

Напомним, Вернидуб покинул пост главного тренера "Зари" в конце мая прошлого года. Контракт "Зари" со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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