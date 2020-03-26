FIDE прервала финальный турнир претендентов по шахматам

Организаторы пока не сообщают когда соревнования возобновятся.

Финальный турнир претендентов по шахматам за право бросить вызов действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который проходил в Екатеринбурге, Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила по причине предстоящего прекращения авиаперелетов между странами, которое начнется с завтрашнего дня в России, из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте FIDE.

В организации подчеркнули, что с учетом сложившихся обстоятельств не могут гарантировать безопасность всем участников турнира, и на основании пункта 1.5 правил турнира претендентов было принято решение о его приостановке.

Напомним, что в турнире приняли участие 8 топ-гроссмейстеров: вице-чемпион мира Фабиано Каруана (США), финалист Кубка мира Дин Лирен (Китай), победитель сильнейшего швейцарского турнира на острове Мэн Ван Хао ( Китай), два лучших игрока из серии Гран При Александр Грищук и Ян Непомнящий (оба в России), лучшие по среднему рейтингу ELO Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), заменивший победителя Кубка мира Теймура Раджабова, и кандидат из принимающей страны, бронзовый призер турнира на острове Мэн Кирилл Алексеенко (Россия).

Отметим, что по состоянию на 1 января пять из вышеперечисленных игроков вошли в топ-10 мирового рейтинга.

Добавим, что вчера турнир достиг своего экватора – были сыграны партии 7-го тура, по итогам которого турнирная таблица приобрела следующий вид:

1-2 Вашье-Лаграв и Непомнящий - 4½

3-6 Каруана, Гири, Хао и Грищук - 3½

7-8. Лирен и Алексеенко - 2½

При этом в FIDE подчеркнули, что никаких изменений касательно хода турнира после его возобновления не состоится. А турнирное положение перед восьмым туром, независимо от даты возобновления соревнования, останется таким же.