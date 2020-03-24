Приостановили предпоследний в мире еще действующий национальный чемпионат по футболу

Австралия на время осталась без большого футбола.

Федерация футбола Австралии (FFA) объявила, что перенесла финальные раунды сезона Hyundai A-League 2019/20, сообщается на официальном сайте FFA.

Это решение является последним в серии мер, введенных FFA в ответ на продолжающееся распространение коронавируса COVID-19, и принимается при единодушной поддержке всех клубов Hyundai A-League. FFA рассмотрит ситуацию в ближайшие недели с дальнейшей официальной оценкой статуса, который запланирован на 22 апреля.

При этом клубы и игроки сообщили FFA, что они будут готовы продолжить, если соревнование сможет возобновиться.

"Мы приняли очень трудное решение перенести заключительные матчи А-лиги, и оно вступает в силу немедленно. Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги", - заявил глава федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.

Отметим, что в Австралии зафиксировано 1973 случая заражения коронавирусом, из которых 8 стали смертельными, а 118 выздоровели.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены, а команды ушли на карантин.