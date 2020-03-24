Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Время героев
Время героев
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
ГлавнаяСпорт

Приостановили предпоследний в мире еще действующий национальный чемпионат по футболу

Австралия на время осталась без большого футбола.

Приостановили предпоследний в мире еще действующий национальный чемпионат по футболу

Федерация футбола Австралии (FFA) объявила, что перенесла финальные раунды сезона Hyundai A-League 2019/20, сообщается на официальном сайте FFA.

Это решение является последним в серии мер, введенных FFA в ответ на продолжающееся распространение коронавируса COVID-19, и принимается при единодушной поддержке всех клубов Hyundai A-League. FFA рассмотрит ситуацию в ближайшие недели с дальнейшей официальной оценкой статуса, который запланирован на 22 апреля.

При этом клубы и игроки сообщили FFA, что они будут готовы продолжить, если соревнование сможет возобновиться.

"Мы приняли очень трудное решение перенести заключительные матчи А-лиги, и оно вступает в силу немедленно. Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги", - заявил глава федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.

Отметим, что в Австралии зафиксировано 1973 случая заражения коронавирусом, из которых 8 стали смертельными, а 118 выздоровели.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены, а команды ушли на карантин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также