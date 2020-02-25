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В РУСАДА отреагировали на ситуацию с признанием Фараха в употреблении допинга

Маргарита Пахноцкая ждет объяснений от UKAD.

В РУСАДА отреагировали на ситуацию с признанием Фараха в употреблении допинга
Маргарита Пахноцкая
Фото: sportsdaily.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.

До Лондонского марафона 2014 года L-карнитин был введен в организм Фараха, но это не было отражено в форме для допинг-контроля. Сначала сэр Мо всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.

"Я не могу понять, почему Британское антидопинговое агентство (UKAD, - прим. LB.ua) до сих пор не может дать нормального, внятного объяснения по всем вопросам, связанным с Фарахом. Ведь скандал вокруг него длится уже не один год. И почему UKAD не заявляет о своих намерениях провести собственное расследование, подобное тому, что ведет USADA? Я знаю, что несколько лет назад американцы отправляли запрос британским коллегам по Салазару (тренер Фараха, - прим. LB.ua) и Фараху, на что получили отказ. Обнародованные в начале этой недели показания Фараха, когда он вначале отрицал отсутствие инъекций, а потом вспомнил, что делал, выглядят тоже странно", - цитирует Пахноцкую championat.com.

"Мне непонятно, в каком пуле допинг-тестирования Фарах находится сейчас, но в прошлом году он числился в международном, но на сайте UKAD я не могу найти пулы их тестирования. Этот момент также не добавляет прозрачности всей истории. Все агентства в своей работе должны руководствоваться международным стандартом и Всемирным антидопинговым кодексом. Если при расследовании нарушения тренером возникает необходимость получения информации о спортсмене другой страны, то одно агентство обязано предоставить другому все имеющиеся материалы", - подытожила зам. генерального директора РУСАДА.

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