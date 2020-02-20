"Шахтер" победил в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Поединок с "Бенфикой" в Харькове завершился со счетом 2:1.

Донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1 на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В первом тайме матча в Харькове команды голов не забили.

На 56-й минуте счет в этой встрече открыл бразильский полузащитник "горняков" Алан Патрик.

"Через 10 минут гости заработали пенальти, который реализовал Пицци. А на 72-й минуте Виктор Коваленко забил второй гол, который в итоге принес "Шахтеру" победу", - говорится в сообщении.

Ответный матч команды сыграют в Лиссабоне 27 февраля.