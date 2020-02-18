Свитолина попала в "штопор": Элина вылетела из турнира уже на первой стадии

В игре лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной (№6 WTA) намечается глубокий кризис.

На турнире серии Премьер в Дубае 25-летняя уроженка Одессы завершила борьбу уже в первом круге, проиграв 52-й ракетке мира, американке Дженнифер Брэди, которая успешно преодолела квалификацию - 2:6, 1:6.

Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.

На прошлой неделе Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале Открытого чемпионата Таиланда, проиграв японке Нао Хабино – 4:6, 2:6.

Со следующей недели Элина опуститься на седьмое место в мировом рейтинге.