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Свитолина попала в "штопор": Элина вылетела из турнира уже на первой стадии

Украинка проиграла 52-й ракетке мира.

Свитолина попала в "штопор": Элина вылетела из турнира уже на первой стадии
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net

В игре лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной (№6 WTA) намечается глубокий кризис.

На турнире серии Премьер в Дубае 25-летняя уроженка Одессы завершила борьбу уже в первом круге, проиграв 52-й ракетке мира, американке Дженнифер Брэди, которая успешно преодолела квалификацию - 2:6, 1:6.

Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.

На прошлой неделе Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале Открытого чемпионата Таиланда, проиграв японке Нао Хабино – 4:6, 2:6.

Со следующей недели Элина опуститься на седьмое место в мировом рейтинге.

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