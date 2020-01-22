Хавбек "Манчестер Сити" стал королем Английской Премьер-Лиги по ассистам

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги чемпион страны – "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу в Шеффилде над "Юнайтед" – 1:0.

Единственный мяч в матче провел аргентинский легионер "горожан" Серхио Агуэро.

Голевую передачу сделал Кевин Де Брёйне - это уже 15-й ассист бельгийца в этом сезоне.

Тем самым, хавбек "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ - Де Брёйне стал первым игроком в истории Лиги, который отдает минимум 15 передач в трех сезонах подряд.

В прошлом сезоне Кевин сделал 16 результативных пасов, в позапрошлом – 18.

Kevin De Bruyne is the first player to provide 15+ assists in three different Premier League seasons:



2016/17: 18 assists

2017/18: 16 assists

2019/20: 15 assists



Now, just Thierry Henry’s record to break. pic.twitter.com/0339mGKsMh — Squawka Football (@Squawka) 21 января 2020 г.