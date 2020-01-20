В "Ризеспоре" выступают бывшие игроки "Динамо" Николай Морозюк и Денис Гармаш.

Нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Борячук подписал контракт с турецким "Ризеспором". Официальный сайт турецкого клуба отрапортовал о соглашении с украинским клубом, сообщается на официальном сайте турецкой команды.

Фото: caykurrizespor.org.tr

На данный момент неизвестно, на каких именно условиях "Ризеспор" подписал Борячука - аренда или же полноценный трансфер, отмечает Sportarena.

Переговоры между клубами длились три дня, 20 января Борячук прибыл в Ризе, где прошел медицинское обследование и подписал соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за "Шахтер", отличившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за "Мариуполь".

В "Ризеспоре" выступают бывшие игроки киевского "Динамо" - защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, перебравшийся в Турцию в начале января на правах аренды.

На сегодняшний день "Ризеспор" занимает 12-е место в турецкой Суперлиге.