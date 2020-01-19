В рамках 18-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" играла на выезде против "Аугсбурга" и на 55-й минуте проигрывала 1:3.

Но через минуту на поле в составе гостей появился 19-летний Эрлинг Холанд, приобретенный "Боруссией" в зимнюю трансферную кампанию, и "шмели" полетели.

Всего 3 минуты понадобилось норвежцу, чтобы открыть счет своим мячам в Бундеслиге – 2:3.

А еще через 20 минут счет в матче стал 5:3 в пользу дортмундцев. Причем два из трех мячей "Боруссии" забил все тот же Холланд.

Таким образом, Холанд оформил хет-трик в своем дебютном матче в Бундеслиге всего за 23 минуты, и для этого ему понадобилось произвести всего три удара по воротам, сообщает Gracenote Live.

🏹 - Erling Haaland scores a hat-trick with his first three shots in the Bundesliga for @BVB . He also achieved this in the Champions League for Red Bull Salzburg versus Genk earlier this season. #BVB #Bundesliga — Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 января 2020 г.

Норвежец стал всего вторым футболистом в истории "Боруссии", который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу (10 августа 2013 года).

Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым.

Обзор матча "Аугсбург" - "Боруссия" - на сайте официального вещателя Бундеслиги.