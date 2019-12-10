Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

Завершился первый игровой день заключительного тура группового этапа.

Состоялось половина матчей заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов, по результатам которых к уже обеспечившим себе выход в 1/8 финала "Пари Сен-Жермен", "Реалу", "Баварии", "Тоттенхэму", "Манчестер Сити", "Ювентусу", "Барселоне" и "Лейпцигу" добавилась еще шестерка счастливчиков.

Первыми это сделали действующий обладатель титула "Ливерпуль" и "Наполи", обыгравшие "Зальцбург" (2:0) и "Генк" (4:0) соответственно.

А затем определился еще один квартет.

Главная сенсация вечера случилась в Амстердаме, где "Аякс" не сумел "зацепить" нужную ему ничью и минимально уступил "Валенсии" 0:1. Вторым соискателем путевки в европейскую весну от группы Н завоевал "Челси", дома переигравший "Лилль" 2:1.

В группе F, где выступала "Барселона", за оставшуюся путевку вели спор "Боруссия" (Дортмунд) и "Интер", имевшие одинаковое количество очков.

Миланский клуб уступил на "Ноу Камп" 1:2, а "шмели" с таким же счетом обыграли "Славию", и, таким образом, "Боруссия" составила компанию "блаугранас".

И наконец, в группе G "Лион" вырвал дома ничью с "Лейпцигом" (2:2), проигрывая по ходу матча 2 мяча. Этой ничьи было достаточно, чтобы Les Gones опередили на 1 очко и "Зенит", и "Бенфику" - очная встреча двух этих команд в Лиссабоне завершилась победой хозяев 3:0.

В среду в группе С "Шахтер" (6 очков), "Динамо" (Загреб, 5 очков) и "Аталанта" (4) поспорят за единственную оставшуюся путевку - первое место в группе досрочно завоевал "Манчестер Сити".

"Горняки" принимают бергамцев, а хорваты, соответственно, англичан.

Начало поединков в нашей группе - в 20:55.

В оставшейся группе D ситуация не такая запутанная. "Атлетико" достаточно выиграть дома у "Локомотива", чтобы не зависеть от результата поединка "Байер" - "Ювентус".