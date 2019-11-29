В матче против команды украинца Реброва испанский клуб продлил феноменальную рекордную серию в еврокубках

Заранее обеспечивший себе выход в стадию плей-офф Лиги Европы "Эспаньол" играл в Будапеште матч пятого тура группового этапа против команды украинца Сергея Реброва – "Ференцвароша".

Матч выдался боевым и завершился вничью 2:2.

Каталонский клуб ушел от поражения на шестой компенсированной минуте второго тайма, спустя всего 5 минут после того, как венгры забили свой второй мяч.

Таким образом, "Эспаньол" продолжил невероятную беспроигрышную серию в еврокубковых поединках, которая сейчас составляет 26 матчей. Началась она в 2006 году.

Перед последним туром в группе Н на вторую путевку в 1/16 финала претендуют "Ференцварош" и "Лудогорец". При этом болгарский клуб опережает венгерский на 1 очко. Их очный поединок состоится в Болгарии.