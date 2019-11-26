Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
ГБР подготовило подозрение депутатке Федине за угрозы Зеленскому
ГБР подготовило подозрение депутатке Федине за угрозы Зеленскому
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
ГлавнаяСпорт

"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов

"Горняки" сохранили шансы на выход в финал.

"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов
Фото: ФК "Шахтер"

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился поединок пятого тура Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" (Англия) и "Шахтером" (Украина).

В ходе матча "горняки" проигрывали, но сумели вырвать ничью и заставить англичан потерять очки.

Счет в матче Ман Сити открыл на 57-й минуте, когда Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать на Гюндогана. Тотударом низом поразил ближний угол ворот Пятова.

"Горнякам" удалось отыграться на 69-й минуте. С подачи Додо Соломон отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.

Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3

Турнирное положение по результатам пятого тура: "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (Загреб) - 5, "Аталанта" - 4.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также