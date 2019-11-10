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"Шахтер" в очном противостоянии с "Динамо" убил интригу в чемпионате Украины

"Горняки" оказались сильнее киевлян.

"Шахтер" в очном противостоянии с "Динамо" убил интригу в чемпионате Украины
Фото: football.ua

В Харькове прошел определяющий матч чемпионата Украины, в котором "Шахтер" переиграл "Динамо" 1:0.

Единственный гол был забит на 18-й минуте Сергеем Кривцовым после розыгрыша углового удара. Гол защитника стал 200-м голом "Шахтера" в ворота "Динамо" за всю историю противостояния этих команд.

Отметим, что "горняки" на протяжении практически всего этого нервного поединка выглядели свежее и активнее своих соперников.

Несмотря на это, гости также могли забить – один Жерсон Родригес имел два убойных момента, один из которых форвард сборной Люксембурга не реализовал за минуту до гола Кривцова.

Добавим, что на 75-й минуте матч был на несколько минут приостановлен из-за расистских выкриков фанов "Динамо" в адрес Дентиньо. 

После возобновления игры за неприличный жест, адресованный болельщикам "Динамо", с поля был удален Тайсон.

Также необходимо добавить, что тяжелую травму получил лидер атак "горняков" Жуниор Мораес, который был доставлен в местную клинику.

После поединка в Харькове отрыв "Шахтера" от "Динамо" увеличился до 13 очков. Такой гандикап ликвидировать представляется практически невозможным.

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