"Шахтер" вырвал победу над "Атлантой" на последних секундах матча ЛЧ

Донецкий "Шахтер" одержали первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, вырвав волевую победу у итальянской "Атланты" - 2:1.

Матч проходил в рамках второго тура ЛЧ в Милане. "Аталанта" играла не на своем поле, потому что оно не соответствует требованиям турнира.

Хозяева матча могли открывать счет еще на 16-й минуте, однако удар с пенальти Йосипа Иличича отразил Андрей Пятов.

На 28-й минуте Дуван Сапата все же поразил ворота "Шахтера".

"Горняки" отыгрались еще до перерыва: Жуниор Мораес на 41-й минуте точно пробил в пустые ворота. Победный гол записал на свой счет Манор Соломон, забив на последних секундах встречи (90+5 мин).

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" розгромно проиграл "Манчестер Сити".