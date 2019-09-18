Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019

В последнем туре в группе D украинцы сыграют со сборной Польши.

Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019
Фото: buksport.cv.ua

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы-2019.

18 сентября украинская сборная победила сборную Эстонии в трех сетах: 25:17, 25:15, 25:14.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Мужская сборная Украины по волейболу одерживает убедительную победу над Эстонией 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) и досрочно выходит в плей-офф чемпионата Европы", - говорится в сообщении.

Ранее украинские волейболисты обыграли чехов и черногорцев (оба матча - 3:1) и уступили команде Нидерландов (0:3).

Победа в стартовом туре Евро-2019 над чехами стала для сборной Украины первой в финальных стадиях турниров за 22 года - с 1997-го.

В последнем туре в группе D украинцы сыграют с польскими волейболистами. Даже в случае поражения наша сборная не опустятся ниже 4-го места, которое дает право играть в плей-офф.

В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на победу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также