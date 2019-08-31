Субботняя гонка "Формулы-2" в Бельгии продлилась лишь два круга и не была закончена из-за массовой аварии на выходе из поворота "Красная вода".

Первым контроль потерял Джулиано Алези, затем в барьер врезался Антуан Юбер.

В стоящую после удара о барьер машину Антуана Юбера на высокой скорости врезался гонщик Хуан-Мануэль Корреа. Машину Юбера разорвало надвое, а автомобиль американца перевернулся.

Еще несколько гонщиков, включая дебютанта Марино Сато, также стали участниками происшествия. После этого на трассе появились красные флаги, и пилоты отправились в боксы.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Спустя полтора часа после происшествия FIA подтвердила, что Юбер скончался от полученных травм в 18:35 по местному времени. Корреа был доставлен в больницу, он находится в стабильном состоянии.

22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне Формулы 2 он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, – и по приезду чемпионата в Бельгию находился на восьмом месте в зачете.

Антуан был сыном французского раллиста Франсуа Юбера.

Это первая смертельная авария в крупных гоночных сериях с 2015 года, когда погиб пилот IndyCar Джастин Уилсон.

В то же году в результате травм, полученных в гонке Формулы 1, скончался гонщик Жюль Бьянки.

В Формуле 2 смертельных инцидентов не было с 2009 года, когда отлетевшее колесо убило Генри Сертиса.