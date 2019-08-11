13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли. Наши поздравления спортсмену, его семье и всем тренерском штаба сборной Украины", - говорится в сообщении НОКУ в социальной сети Facebook.