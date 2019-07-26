Новым титульным партнером ФК "Шахтер" стала торговая марка Parimatch.
Официальный сайт клуба сообщает, что соглашение предусматривает нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки "Шахтера" в матчах украинской Премьер-лиги.
Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках "Шахтер" проведет уже 28 июля в Суперкубке Украины с киевским "Динамо".
13 лет титульным спонсором донецкой команды была компания президента "Шахтера" Рината Ахметова - СКМ.
В пресс-службе "Шахтера" "Новостям Донбасса" рассказали, что в матчах Лиги чемпионов команда продолжит выступать в футболках со спонсором СКМ.