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Новым титульным спонсором ФК "Шахтер" стала Parimatch

13 лет титульным спонсором донецкой команды была компания Рината Ахметова СКМ.

Новым титульным спонсором ФК "Шахтер" стала Parimatch

Новым титульным партнером ФК "Шахтер" стала торговая марка Parimatch.

Официальный сайт клуба сообщает, что соглашение предусматривает нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки "Шахтера" в матчах украинской Премьер-лиги.

Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках "Шахтер" проведет уже 28 июля в Суперкубке Украины с киевским "Динамо".

13 лет титульным спонсором донецкой команды была компания президента "Шахтера" Рината Ахметова - СКМ. 

В пресс-службе "Шахтера" "Новостям Донбасса" рассказали, что в матчах Лиги чемпионов команда продолжит выступать в футболках со спонсором СКМ.

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