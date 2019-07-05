Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
ГлавнаяСпорт

Ястремская вышла в четвертый раунд Уимблдона

19-летняя тенннисистка стала второй ракеткой Украины.

Ястремская вышла в четвертый раунд Уимблдона
Даяна Ястремская
Фото: Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд на Уимблдоне.

19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич – 7:5, 6:3, сообщает iSport.

Даяна на старте проигрывала - 2:5. Однако затем выдала серию из пяти выигранных геймов кряду. После этого Ястремская уже доминировала на корте, доведя матч до победы и с третьего матч-пойнта "закрыв" поединок.

В онлайн-рейтинге WTA, благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона, Ястремская вышла на 33-е место, обойдя другую украинку Лесю Цуренко и став второй ракеткой Украины.

В четвертом круге Ястремская сыграет против Чжан Шуай, которая в третьем раунде в двух сетах обыграла Каролин Возняцки.

Отметим, что выход в 1/8 финала для Даяны - лучшее достижение на турнирах Большого шлема. В этому году она остановилась в третьем круге Australian Open, а на Уимблдон она в этом сезоне проводит дебютное выступление.

Ранее в пятницу свою путевку в 1/8 финала на Уимблдоне оформила Элина Свитолина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также