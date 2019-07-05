Ястремская вышла в четвертый раунд Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд на Уимблдоне.

19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич – 7:5, 6:3, сообщает iSport.

Даяна на старте проигрывала - 2:5. Однако затем выдала серию из пяти выигранных геймов кряду. После этого Ястремская уже доминировала на корте, доведя матч до победы и с третьего матч-пойнта "закрыв" поединок.

В онлайн-рейтинге WTA, благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона, Ястремская вышла на 33-е место, обойдя другую украинку Лесю Цуренко и став второй ракеткой Украины.

В четвертом круге Ястремская сыграет против Чжан Шуай, которая в третьем раунде в двух сетах обыграла Каролин Возняцки.

Отметим, что выход в 1/8 финала для Даяны - лучшее достижение на турнирах Большого шлема. В этому году она остановилась в третьем круге Australian Open, а на Уимблдон она в этом сезоне проводит дебютное выступление.

Ранее в пятницу свою путевку в 1/8 финала на Уимблдоне оформила Элина Свитолина.