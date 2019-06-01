"Ливерпуль" стал сильнейшим футбольным клубом Европы

В столице Испании на домашней арене "Атлетико" "Ванда Метрополитано" состоялся финальный матч Лиги Чемпионов.

В битве за главный европейский клубный трофей второй раз в истории сошлись две британские команды - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Победу одержали номинальные гости - "Ливерпуль" 2:0.

Активная фаза игры началась на 24-й секунде поединка, когда игрок "красных" Садио Мане попал мячом в высоко поднятую в собственной штрафной площади руку футболиста "шпор" Муссы Сиссоко. Рефери матча, словенец Дамир Скомина без раздумий указал на "точку".

Мохамед Салах прошил ударом Уго Льориса - 1:0 повел клуб с берегов Мерси.

Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Быстро забитый гол игру не вскрыл. Может этому поспособствовала непрошенная гостья, которая попыталась со стюартами сыграть в забаву "А-ну догони".Догнали.Хотя матч протекал весьма живо и смотрелся интересно. Однако, за исключением двух опасных ударов крайних защитников "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольда и Эндрю Робертсона, команды за первые 45 минут опасных моментов у ворот соперника больше не создали.

Второй тайм протекал на одном дыхании. Обе команды продемонстрировали качественный футбол. Однако, "Ливерпулю" удалось за счет сбалансированный игры в обороне и атаке до последних минут удерживать победный для себя счет. К тому же непробиваемым был в этот вечер голкипер Алисон.

А за 3 минуты до окончания основного времени матча вышедший на замену Дивок Ориги удвоил преимущество "красных" 2:0.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал сильнейшим футбольным клубом Европы. А Юрген Клопп прервал безрадостную для себя серию из шести проигранных подряд финалов.