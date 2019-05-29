В финале были повержены земляки из "Арсенала".

Фото: EPA/UPG Челси

В Баку состоялся финальный матч Лиги Европы.

В противостоянии "Арсенала" и "Челси", превративших поединок в столице Азербайджана в лондонское дерби, победу одержал клуб из западной части британской столицы – "Челси".

Первый тайм протекал по сложной, закрытой тактической схеме, приведшей к минимуму созданных опасных моментов.

"Засуха" первой половины встречи была прервана Оливье Жиру уже на 4-й минуте второго тайма - 1:0 повел "Челси".

Спустя 11 минут Педро удвоил преимущество "пенсионеров" (2:0), а еще через 5 минут Эден Азар с пенальти и утроил 3:0.

На 69-й минуте вышедший на замену Алекс Ивоби своим голом на мгновение реанимировал интригу в матче 3:1.

Однако, спустя всего 3 минуты после гола нигерийца Азар оформил дубль и установил окончательный счет финала 4:1.

Спустя 6 лет "пенсионеры" возвращают себе кубок Лиги Европы.