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В Лиге Европы прошли первые матчи 1/4 финала

Хозяева и гости взяли по две победы.

В Лиге Европы прошли первые матчи 1/4 финала

В столицах Англии, Португалии, Чехии и испанской керамики прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Соответственно лондонский "Арсенал" на "Эмирейтс" обыграл итальянский "Наполи" с комфортным счетом 2:0, лиссабонская "Бенфика" на "Эстадио да Луж" также в два мяча - немецкий "Айнтрахт" 4:2, пражская "Славия" на "Синобо Стэдиуме" минимально уступила британскому "Челси" 0:1, а "Вильярреал" на "Эстадио де ла Керамика" также в два мяча проиграл своими землякам по испанской провинции Кастельон -  "Валенсии" 1:3.

Ответные поединки - ровно через неделю.

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