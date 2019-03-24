В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии выдали сумасшедший матч

В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 встретились географические соседи – команды Голландии и Германии.
Редко, когда в отборочном цикле в очном поединке встречаются равные и, что главное – высококлассные соперники.
В отличие от встречи равных команд Мальты и Фарер (2:1), состоявшейся накануне, голландцы и немцы показали еще и качественный футбол.
На 15-й минуте, воспользовавшись технической ошибкой Маттейса де Лигта, счет открыл Лерой Сане 0:1.
Спустя 20 минут соло исполнил Серж Гнабри, который издевательски легко обыграл Вирджила Ван Дейка на подступах к штрафной площади голландцев и филигранно положил мяч в верхний угол ворот 0:2.
Между этими эпизодами две реальные возможности забить гол имел форвард хозяев Райан Бабел, но в обоих случаях Бундестим спасал голкипер Мануэль Нойер.
В самом дебюте второй половине встречи де Лигт с подачи Мемфиса Депая лишил немцев комфорта, сквитав один мяч 1:2.
Стало совсем интересно на поле.
А на 63-й минуте Депай к своему ассисту добавил еще и гол, лишив немцев не только комфорта, но и преимущества 2:2.
Сборной Германии стало очень тяжело. Однако в этот момент подопечные Роналда Кумана неожиданно ослабили хватку, что позволило сопернику успокоиться, перегруппироваться, а на последней минуте основного времени и провести фатальную для голландцев контратаку, завершившуюся точным ударом Нико Шульца 2:3.