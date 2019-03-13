Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов

В Барселоне и Мюнхене состоялись два заключительных матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как в паре "Барселона" - "Лион", так и в паре "Бавария" - "Ливерпуль" квартет участников начинал поединки с чистого листа - первые матчи завершились нулевой ничьей.
Ответные поединки были куда результативней.
В матче в столице Каталонии было забито 6 мячей - победа хозяев 5:1.
В матче в столице Баварии голов было забито на два меньше - победа гостей 3:1. Причем, все голы записали на свой счет футболисты "Ливерпуля", включая один автогол.
Еще один английский клуб в четвертьфинале ЛЧ, который лишил шансов туда пройти последнего представителя Бундеслиги.