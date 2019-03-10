"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в чемпионате Англии при Сольскьяере

В центральном матче 30-го тура Английской Премьер-Лиги в Лондоне "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед".

В битве за Топ-4 победу одержали хозяева 2:0.

В дебюте встречи, после ошибки голкипера Давида Де Хеа счет открыл Гранит Джака 1:0.

Во втором тайме манкунианцы создали ряд голевых моментов, однако гол забили вновь "канониры". Экс-игрок "Шахтера" Фред неаккуратно сыграл в своей штрафной площади против Александра Ляказетта и рефери поединка Джонатан Мосс указал на 11-метровую отметку.

Пьер-Эмерик Обамеянг хладнокровно переиграл голкипера 2:0.

МЮ потерпел первое поражение в АПЛ после назначения Уле Гуннара Сольскьяера главным тренером команды.