Основной игрок "Челси" назвал динамовцев "замечательным поколением для Украины"

Несмотря на разгром "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж" (3:0), основной игрок лондонского "Челси" Давид Луис высоко оценивает игру соперника и ничего не принимает как должное.

"Думаю, они обладают высоким классом, особенно молодые игроки, и я думаю, что это будет замечательное поколение для Украины.

Конечно, у них есть класс, поэтому нам нужно стараться сохранять самообладание и хорошую игру команды, что мы и продемонстрировали в этом матче", цитирует бразильца официальный сайт "Челси".