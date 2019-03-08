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Основной игрок "Челси" назвал динамовцев "замечательным поколением для Украины"

Дэвид Луис высоко оценил перспективы киевской молодежи.

Основной игрок "Челси" назвал динамовцев "замечательным поколением для Украины"
Давид Луис в борьбе с Назарием Русиным
Фото: EPA/UPG

Несмотря на разгром "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж" (3:0), основной игрок лондонского "Челси" Давид Луис высоко оценивает игру соперника и ничего не принимает как должное.

"Думаю, они обладают высоким классом, особенно молодые игроки, и я думаю, что это будет замечательное поколение для Украины. 

Конечно, у них есть класс, поэтому нам нужно стараться сохранять самообладание и хорошую игру команды, что мы и продемонстрировали в этом матче", цитирует бразильца официальный сайт "Челси".

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