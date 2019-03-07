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"Челси" деклассировал "Динамо" на "Стэмфорд Бридж"

Киевляне крупно уступили в Лондоне.

"Челси" деклассировал "Динамо" на "Стэмфорд Бридж"
Фото: EPA/UPG

На "Стэмфорд Бридж" в Лондоне прошла первая встреча стадии 1/8 финала Лиги Европы, в которой "Челси" принимал киевское "Динамо".

Хозяева, игравшие не сильнейшим составом, одержали крупную победу 3:0.

В первом тайме, несмотря на единственный гол Педро на 17-й минуте, футболисты "Челси" полностью доминировали на поле.

Тот же Педро имел все шансы оформить к перерыву хет-трик. Партнер испанца по линии полузащиты Рос Баркли также имел 100-процентный голевой момент, но во всех этих эпизодах гостей выручал голкипер Денис Бойко.

"Динамо" в первом тайме практически ничего не создало - ни одного удара в створ ворот и вообще ни одного удара по воротам.

Во второй половине встречи мало, что изменилось на футбольном поле.

"Динамо" так и закончило матч без единого удара в створ ворот.

В свою очередь, подопечные Маурицио Сарри, после реализованного Виллианом на 65-й минуте стандарта (2:0), добыли комфортное преимущество и стали действовать чрезмерно авантюрно, чем не сумели воспользоваться динамовцы.

А на последней минуте основного времени, вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои своим точным ударом, по всей видимости, "похоронил" шансы украинского клуба на выход в четвертьфинал турнира.

Через неделю на НСК "Олимпийский" состоится ответный поединок.

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