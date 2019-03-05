В Мадриде случилась самая громкая сенсация нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов

"Аякс" феерично разбил "Реал" на его поле.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" уступил амстердамскому "Аяксу" 1:4.

К матчу на "Сантьяго Бернабеу" футболисты "Реала" подошли, располагая довольно комфортным преимуществом, добытым тремя неделями ранее на чужой арене (2:1).

Однако уже в дебюте поединка счет открыли гости (Хаким Зийех), а к середине первого тайма Давид Нерес удвоил преимущество амстердамцев 0:2. Отметим, что в обоих случаях ассистентом выступил Душан Тадич.

Отсутствие дисквалифицированного капитана мадридцев Серхио Рамоса не могло не сказаться на действиях обороны "Реала".

Добавим, что в первой половине встречи гости могли довести счет до разгромного, но реализация голевых моментов игроками "Аякса" была на недостаточном уровне.

Хозяева также имели несколько моментов забить гол.

Ключевой момент всей двухраундовой дуэли произошел на 61-й минуте, когда Тадич идеальным ударом в верхний угол ворот забил третий гол гостей 0:3.

При этом для определения правильности взятия ворот понадобилась помощь VAR. 5 минут арбитр матча Феликс Брых советовался со своими видеопомощниками. И в итоге гол сербского легионера "Аякса" был все-таки засчитан.

Общий счет в поединке стал 4:2 в пользу голландского клуба, и для прохода в следующую стадию турнира подопечным Сантьяго Соллари требовалось забивать 4 мяча.

На 70-й минуте гол Марко Асенсио на мгновение реанимировал интригу (1:3), однако уже спустя 2 минуты Лассе Шёне вновь восстановил статус-кво (1:4).

До финального свистка счет остался неизменным.

Таким образом победитель турнира трех последних сезонов вылетел уже на ранней стадии плей-офф.

Сезон для футболистов "Реала" практически завершен. Ранее"королевский" клуб вылетел из Кубка Испании, уступив в полуфинале "Барселоне".

В чемпионате каталонский клуб также является недосягаемым для "Реала" – после очного поединка, проигранного "бланкос" на прошлой неделе на "Сантьяго Бернабеу" (0:1) разрыв между клубами увеличился до 12 очков за 12 туров до окончания чемпионата.

В свою очередь, "Аякс" в чемпионате Голландии идет лишь на втором месте, уступая за 10 туров до финиша лидирующему ПСВ 5 очков, имея одну игру в запасе.

Компанию подопечным Эрика тен Хага в четвертьфинале ЛЧ составят футболисты лондонского "Тоттенхэма", одолевшие и во втором матче дортмундскую "Боруссию" 1:0. Напомним, в столице Великобритании "шпоры" также были сильнее 3:0.