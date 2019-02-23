В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги чемпион и лидер текущего чемпионата – каталонская "Барселона" в Севилье играла с одноименным клубом.

Встреча завершилась тяжелейшей победой гостей 4:2.

В первом тайме хозяева ни в чем не уступали "Барсе", у игроков которой настрой на поединок был далеко не запредельный.

Благодаря голам Хесуса Наваса и Габриэля Меркадо "Севилья" ушла на перерыв, ведя в счете 2:1 – у каталонцев мяч на счету Лионеля Месси.

Во втором тайме Лео вначале сделал дубль, сравняв счет 2:2. А на 85-й минуте аргентинец забил свой третий в матче гол, исполнив полушедевр с правой 3:2.

На этом аргентинец решил не останавливаться и на третьей компенсированной минуте выдал Луису Суаресу "на блюдечке" передачу, после которой уругваец установил окончательный счет в матче 4:2.

"Барса" по-прежнему недосягаема в чемпионате.

Стоит добавить, что для Месси очередной хет-трик стал юбилейным, пятидесятым в карьере, из которых 44 он исполнил за клуб и 6 за сборную.