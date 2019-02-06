Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
ГлавнаяСпорт

Бывший пресс-атташе "Шахтера" объяснил, почему Ракицкий не поет гимн Украины

Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит".

Бывший пресс-атташе "Шахтера" объяснил, почему Ракицкий не поет гимн Украины
Ярослав Ракицкий
Фото: shakhtar.com

Новичок санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не исполняет гимн Украины, потому что "просто не хочет". Об этом в интервью "Спорт-Экспресс" заявил бывший пресс-атташе "Шахтера" и хороший знакомый украинского защитника Руслан Мармазов.

"Говорит, что просто не хочет, – сказал Мармазов, отвечая на вопрос, почему Ракицкий не поет гимн перед матчами сборной Украины. – Мне кажется, когда его начали заставлять это делать, желания стало еще меньше. Ракицкий не тот человек, которого можно сломать об колено. А в этой ситуации с ним пытались сделать именно так", - сообщил экс-сотрудник донецкого клуба.

По мнению Мармазова, из-за трансфера в "Зенит" Ракицкий больше не будет вызываться в национальную команду.

"В сборную его действительно не позовут, это очевидно, – сказал бывший пресс-атташе "Шахтера". – Не просто так его имя пропало из списка действующих игроков сборной Украины на сайте федерации (ФФУ, прим. LB.ua). Ракицкий парень неглупый, и это понимает, хотя лично мне такого не говорил", - отметил Мармазов.

29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" в конце января. За донецкий клуб он выступал с 2009 года. В составе сборной Украины провел 54 матча, забив пять мячей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также