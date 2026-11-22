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У селищі Димер Вишгородського району на Київщині внаслідок російської атаки безпілотника 22 листопада пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані. Станом на ранок 23 листопада кількість жертв зросла до 11. Рятувальна операція завершена ввечері наступного після удару дня.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що немає інформації про десятьох осіб.

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О 18:56 очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину.

"У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа та зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Рятувальники проводять евакуацію мешканців", – ідеться у повідомленні.

О 12:02 з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло загиблої людини.

Станом на 14:25 кількість загиблих у Димері зросла до двох людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Серед загиблих 18-річний юнак.

Також до чотирьох людей зросла кількість поранених. Чоловік 1977 року народження звернувся до лікарні, його госпіталізовано із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: ДСНС

Внаслідок атаки травмовано двох людей. Серед постраждалих – підліток, він дістав множинні осколкові поранення руки. Його госпіталізували до лікарні. У 22-річної дівчини діагностували різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.

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У жінки 1972 року народження зафіксовано гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надають на місці, госпіталізації вона не потребує.

За інформацією ДСНС України, інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється. Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину.

За інформацією президента, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.

Фото: ДСНС

Окрім житлового будинку, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю розташованого поруч дитячого садка. Також пошкоджень зазнало приміщення магазину.

Фото: ДСНС