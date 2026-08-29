У Краматорську російські дрони влучили в лікарню

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області двома ударними безпілотниками. Обидва дрони влучили в будівлю травматологічного відділення лікарні.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Атака була цілеспрямованою по медичному закладу, де працюють медики та лікують пацієнтів. Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок удару мер наразі не навів.

"Попри все наші медики залишаються на своїх місцях. Вони продовжують рятувати, лікувати й допомагати. Ворог вкотре демонструє своє справжнє обличчя - терор, спрямований навіть на тих, хто присвятив себе порятунку людських життів", – написав мер Краматорська.