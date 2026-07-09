Зеленський прокоментував напад на військових у Львові: дуже погане ставлення до людей у формі

Він сказав, що МВС має розібратися в межах законодавства, а міністерство оборони – виконати обіцянки.

Президент Володимир Зеленський прокоментував напад натовпу на військових ТЦК у Львові. В аудіокоментарі журналістам він сказав, що це дуже погана історія.

Це дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути, наголосив він.

«Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках, безумовно, чинного законодавства», – сказав президент.

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Він додав, що зі свого боку міністерство оборони має зробити «все, що вони обіцяли».

Напад на військових ТЦК у Львові

Увечері 8 липня групи оповіщення зупинили в Сихівському районі громадянина, який виявився порушником правил військового обліку й перебував у розшуку. Його доставили до ТЦК і відправили на ВЛК. На місці оповіщення загалом було три автомобілі військових: перша, в якій група оповіщення поїхала з військовозобов'язаним, друга, яка поїхала на початку конфлікту, і третя, яку сотні цивільних людей вирішили заблокувати. Вони перевернули авто й штурхали військовослужбовців. Двоє з трьох військових отримали ушкодження і потребували огляду в травмпункті. Напад тривав більш ніж шість годин.

На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов та міністерство оборони. Вони сказали, що очікують розслідування правоохоронців. У Генштабі сказали, що перевірять дії і військових ТЦК під час оповіщення, і цивільних, які здійснили напад.

За фактом нападу на військових і побиття поліцейського, що прибув на виклик про цей конфлікт, відкрили два кримінальних провадження. Одного з чоловіків уже затримали. Загалом в нападі брали участь сотні людей. Військових було троє.

Більше про це читайте в матеріалі Отара Довженка «Соромно не за Львів, а за безкарність».