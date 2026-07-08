Київ під російським балістичним обстрілом, вибухи лунали до тривоги

Близько о пів на першу ночі у Києві ще до оголошення повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Сигнал про повітряну загрозу було увімкнено після цього.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про балістичну атаку і закликав містян перебувати в укриттях.
У столиці повідомляють про перебої з електропостачанням. Здійнялася пожежа. Мер Віталій Кличко зазначив, що у Деснянському районі внаслідок влучання палають складські приміщення, а у Святошинському загоряння сталося у нежитловій забудові.