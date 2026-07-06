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Росія атакує Київ ракетами і дронами

Окупанти провели численні пуски. 

Росія атакує Київ ракетами і дронами
Українська авіація
Фото: скріншот з відео

Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. У місті пролунали вибухи. 

За інформацією Повітряних сил, ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет.

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Міська влада закликала перебувати в укриттях. 

Після першої серії атаки начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика.

Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження. 

«У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову», – сказав Кличко.

Після цього він повідомив про пошкодження на інших локаціях у Подільському районі: відбулося руйнування і загоряння нежитлової будівлі, загорілися машини.

Близько 2:50 Повітряні сили попередили про третю хвилю ракет – цього разу крилатих. Паралельно з цим у повітряний простір продовжували заходити дрони. 

Попередню масовану атаку на місто Росія провела в четвер, 2 липня. Не менше 30 людей загинуло, ще близько 100 були поранені. Ворог пошкодив значну кількість цивільних об'єктів. 

Про загрозу нової атаки сьогодні увечері попередив український президент.

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