Російські БпЛА та керовані авіабомби масовано атакують Суми.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Є влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані значні пошкодження у житловому секторі.
Відомо про 20 поранених, їх госпіталізували. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Попередньо, серед постраждалих є діти.
За оновленими даними від ОВА станом на 23:20, відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. Серед них - троє дорослих і дитина.
В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей, зокрема діти.
Поранених транспортують до лікарень. 13-річна дитина перебуває у важкому стані. Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.
"Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим", - заявив очільник ОВА.
Усі масштаби наслідків атаки уточнюється.
"Атака триває. Не перебувайте просто неба та поблизу місць влучань. Дотримуйтеся правил безпеки", - зазначив Григоров.
- 3 липня, російська армія двічі атакувала заправку у Сумах. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.