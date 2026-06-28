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РФ завдала ракетного удару по Зміївській громаді Харківщини, є жертва та поранені (оновлено)

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

РФ завдала ракетного удару по Зміївській громаді Харківщини, є жертва та поранені (оновлено)
Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 28 червня, російська армія завдала ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Загинула людина, і за оновленими даними, відомо про сімох постраждалих, зокрема двох дітей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

«Ворог наніс ракетний удар по Зміївській громаді Чугуївського району», – повідомив він раніше. 

За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, серед них одна дитина. 

Всі екстрені служби перебувають на місці. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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