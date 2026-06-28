РФ завдала ракетного удару по Зміївській громаді Харківщини, є жертва та поранені (оновлено)

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Сьогодні, 28 червня, російська армія завдала ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Загинула людина, і за оновленими даними, відомо про сімох постраждалих, зокрема двох дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог наніс ракетний удар по Зміївській громаді Чугуївського району», – повідомив він раніше.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Всі екстрені служби перебувають на місці. Триває ліквідація наслідків обстрілу.