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У Севастополі внаслідок атаки дронів зникла електроенергія

Дітей в садочках перевели на сухпайки, електротранспорт у місті не їздить. 

У Севастополі внаслідок атаки дронів зникла електроенергія
Фото: соцмережі

Севастополь з ночі 24 червня знеструмлений внаслідок атаки дронів. Призначений окупантами «керівник» Міхаіл Развожаєв заявив про «особливий режим» на об'єктах і закликав економити заряд телефонів. 

Тролейбуси міста на маршрути не вийшли. Деякі дитсадки працюють в режимі чергових груп, а батьків закликали залишати дітей вдома. 

Атака по ворожих об'єктах у місті тривала в декілька хвиль. Развожаєв звітував про збиті дрони. 

Контекст

У попередні дні Сили оборони України наростили удари по окупованому Криму. Ворог зіткнувся з перебоями в забезпеченні паливом. Кримський міст регулярно перекривають, тож люди, що незаконно заїхали в Крим через російську територію, не можуть виїхати під час атак.

Окупаційна влада вже заборонила відпочинок із дітьми, а нині в частині Криму зникло світло. 

23 червня ССО добили залізничний міст через Північнокримський канал. А Сили безпілотних систем вразили десятки цілей, зокрема ракетоносії.

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