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Російський дрон влучив в триповерхівку в Харкові: є постраждалі

Двоє людей дістали поранення.

Російський дрон влучив в триповерхівку в Харкові: є постраждалі
Фото: ДСНС України в Telegram

9 червня вдень російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

 Внаслідок атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там також зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.

2 людини постраждали, також на місці мешканцям будинку надають допомогу психологи.

  • В ніч на 9 червня російські війська атакували Харків дронами. За даними генпрокуратури, постраждали 16 людей. Зокрема троє дітей та вагітна жінка.
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