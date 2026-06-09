Російський дрон влучив в триповерхівку в Харкові: є постраждалі

9 червня вдень російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Харкові. Є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там також зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.
2 людини постраждали, також на місці мешканцям будинку надають допомогу психологи.
- В ніч на 9 червня російські війська атакували Харків дронами. За даними генпрокуратури, постраждали 16 людей. Зокрема троє дітей та вагітна жінка.