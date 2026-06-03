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РФ вдарила по Дніпропетровщині, відомо про постраждалих (доповнено)

Двоє людей зазнали поранень.

РФ вдарила по Дніпропетровщині, відомо про постраждалих (доповнено)
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.

Згодом РФ завдала повторного удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж. 

Інформація про постраждалих уточнюється.

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