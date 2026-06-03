РФ вдарила по Дніпропетровщині, відомо про постраждалих (доповнено)

Російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки є поранені.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні", – ідеться у повідомленні.
Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.
Згодом РФ завдала повторного удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.
Інформація про постраждалих уточнюється.
- У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі 2 червня поцілили російські ракети. Відомо про 16 загиблих і 42 поранених.