РФ вдарила по Дніпропетровщині, відомо про постраждалих (доповнено)

Російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні", – ідеться у повідомленні.

Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.

Згодом РФ завдала повторного удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.

Інформація про постраждалих уточнюється.