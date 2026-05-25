Минулого разу оператори мали зібрати певні точки по маршруту на швидкість. Цього разу перед командами інші умови. Як мінімум те, що колісні платформи тепер в одному заїзді з гусеничними. А попереду – восьмигодинна гонка на витривалість, зі сцени час від часу лунає аналогія зі світовими перегонами Ле-Ман.

Їхня команда вже вдруге бере участь у змаганнях Кубку України з технологічного спорту. Попередній раз, три місяці тому, вони взяли перше місце в категорії колісних НРК. І ось їхній «Тарган» знову на старті.

«Привезли з собою на змагання свій робочий НРК – той самий, що і минулого року був, тільки брудніший», – сміється «Чиполіно», командир екіпажу наземних роботизованих комплексів 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2.

На фоні музики і галасу специфічне «дзижчання» FPV-дронів. Змагання їхніх операторів уже розпочалося. Тут, на відміну від заїзду НРК, все вимірюється навіть не хвилинами – секундами. Швидкість така, що не те що камерою складно впіймати дрон, а навіть відстежувати поглядом.

Періодично звучать зауваження від ведучого: «Слухайте оголошення, на якому каналі літаємо». Дехто через неуважність навіть не стартує.

«Такі змагання корисні для взаємодії між військовими та виробниками. Минулий раз вони більш закриті були: тільки бригади і виробники. Тут вже бачу багато різних учасників», – ділиться спостереженнями «Крюк», побратим «Чиполіно», який теж в команді НРК від К-2.

Цього разу серед учасників на FPV, крім військових, команди юнаків. Наприклад, переможцем у дисципліні «Перегони FPV-дронів з навантаженням» став 15-річний Назар Карманніков «McQueen».

Свої змагання і у молодших, але не на дронах – на запрограмованих роботах з конструктору серії Lego Mindstorms, від клубу робототехніки. На невеликому полі учасники розміщують свої вироби і ті змагаються між собою, хто кого виштовхне з майданчика.

«Це клуб від школи. Обоє синів ходять, правда, в групі у меншого простіші моделі конструктора, далі рівень ускладнюється», – ділиться тато одного з переможців змагань.

На клуб, каже, сини пішли, бо підходило по їхньому вільному часу. Обом подобається, молодший нам сам це підтверджує. Хоча, старша група зараз під питанням, бо можуть не набрати достатню кількість учасників – мало охочих, додає батько вихованців клубу.

Після озвученої команди «Старт» 40 бортів НРК рушають. Втім початок вдалий не для всіх: три платформи перекидаються на першому ж повороті – за кілька метрів від стартової лінії. Не розрахували швидкість маневру.

«Великі амбіції», – жартівливо коментує Віталій, представник команди на майданчику, куди борти заїжджають на піт-стоп.

В результаті одного учасника, чий борт перекинувся, дискваліфікували. Він порушив важливу умову – не торкатися НРК на трасі і не перевертати його власноруч.

«Після попередження він мав би піти думати, що може зробити. Навіть якщо іншого НРК у нього немає – він міг звернутися по допомогу. Тут є «Воля», «Тарган», можна було їх залучити. І інші учасники так і довбалися майже годину, але все ж перевернули свої борти», – зазначає Віталій.

В наметі операторів людно, в когось поряд пляшки «Прозорої», в когось банки енергетиків, дим від «одноразок». Всі зосереджені на моніторах – відслідковують маршрут, показники своїх НРК і картинку, що бачить пілот.

«Трохи лагає відеозв’язок. Видно через те, що багато бортів на Старлінку в одному місці зосереджені, поганий сигнал», – припускає пілот Окремої президентської бригади. Вони виступають із НРК «Воля-Е».

«Воля-Е» гусеничний, через це, зазначає його оператор, складно йти по асфальтованому відрізку маршруту (а це велика частина). Борт «веде» в сторону і складно набрати швидкість. «Колісним тут краще, вони легше розганяються і тому мають перевагу», – пояснює учасник.

Такої ж думки і «Тихий», інструктор з НРК в 190 навчальному центрі. Їх на змаганнях представляє німецький борт Gereon RCS.

«Дорогий, але класний. Легко інтегрувати інший зв’язок. Зараз в основному використовується, як логіст. Працюю з ним рік і, на мою думку, в своєму класі він має найкращу прохідність. У сильні морози себе гарно показував, на повному бездоріжжі», – характеризує німецький НРК «Тихий».

Борт команди К-2 на колесах, відповідно, має перевагу. Але по швидкості все одно є нюанси.

«Нам спершу сказали, що будуть змагання із перешкодами, тому ми взяли «Таргана», бо він добре справляється з цим завданням. Знали би, що траса буде такою – вибрали би іншу платформу для швидкості», – ділиться «Крюк».

«У нас НРК готова до всього, окрім підриву», – каже «Чиполіно».

«Так, якщо тільки потім фпвшникам не поставляють другу задачу після змагань», – сміється «Крюк».

Через пару годин від старту на майданчик піт-стопу потроху прибувають борти. Хтось змінити акумулятори, хтось перевірити платформу, колеса або гусіні.

На фоні невеличких НРК поважно заїжджає «Протектор», позаду якого причеп із навантаженим другим «Протектором».

«Демонструють здібності борта», – пояснює «Старк», засновник Школи НРК Третього армійського корпусу.

В тему «Протектора» продовжує: «Це може бути хороший засіб підвозу вантажу чи іншого НРК до точок вивантаження, не на передній край, бо він велика ціль для дронів. Заміна «пікапам», які зараз треба прибирати, бо ними вже ризиковано виконувати логістику через безпілотники противника».

Команда Школи НРК Третього корпусу теж бере участь у змаганнях, теж на «Таргані», долучилися в останню чергу, каже «Старк».

«Звернувся виробник, попросив взяти участь. А взагалі по різному долучаються до змагань: і підрозділи самостійно, і навчальні центри – взяли інструкторів, пару засобів і поїхали ганяти», – розповідає він.

Відгук від учасників, каже «Старк», різний. Одні зазначають, що незрозуміло, яка практична мета 8-годинного заїзду, інші – навпаки з цікавістю прийняли завдання.

«Хороший захід. Всі команди молодці. Дуже правильне рішення зробити піт-стоп зону», – додає він.

Водночас з побажань, засоби варто все ж ділити по категоріям, так як брали участь дрони різних вагових категорій, з різними характеристиками.

«І варто долучати військових експертів НРК підрозділів до формування формату та правил змагань, щоб це було наближено до бойових, не тільки по критерію, хто швидше. Наприклад, один робот може їхати повільніше, але доставити на передові позиції вдвічі більше ваги, ніж інший більш швидкий засіб», – пояснює своє бачення «Старк».

Також, на його думку, варто до суддівства і підрахунку результатів залучати військових з бойових підрозділів НРК.

Загалом щодо наземних дронів усі наші співрозмовники зазначають, що напрямок зараз розвивається дуже стрімко: засоби вдосконалюються, з’являються нові варіанти, модулі.

«Це досі нова технологія і пік її розвитку ще попереду. Зараз є багато спроможностей, щоб її вдосконалювати: заряд батарей, зв’язок, вантажопідйомність і пішло далі», – пояснює «Чиполіно» з К-2.

«Крюк» окремо відначає і розвиток модулів – їхня бригада однією з перших протестувала у бойових умовах ШІ-турель для знищення ворожих дронів. Каже, варіант вже робочий, а не просто тестовий.

«Тихий», з 190 навчального центру, зазначає, що порівняно з минулим роком розвиток стрімкий.

«Наприклад, якщо ще рік тому показники по дальності були 10-20 км, то зараз деякі НРК закривають на штатних акумуляторах 40-50 км. Тобто розвиток колосальний», – пояснює він.

***

Увечері оголосили переможців заїзду: перше місце взяв пілот «Ювелір», команда 153 навчального центру підготовки снайперів (борт Varkhan), друге – «Будда», команда VARAN 4 (Ratel-X), третє – «Серж», команда Сталева кров (TerMIT 2.0), четверте – «КАБ», команда VARAN 1 (ТАНЧИК GEN 2).

«Тихий» підсумовує – вирішальною стала швидкість бортів.

Були НРК, які раніше вибули зі змагань з різних причин: перестав працювати звʼязок, перевертались, злітала гусінь.

«Деяким командам (як наприклад моїй) не вистачило трохи часу, щоб пройти більше кіл, через піт-стопи, тривалість яких теж враховувалася в загальний час», – пояснює «Тихий».

Їхній борт пройшов 17 кіл, близько 60 кілометрів. Найбільша кількість кіл, яку проїхали переможці за вісім годин змагань, двадцять.

