АТЕШ: РФ маскує військові колони під цивільні фури на трасі "Новоросія"

Після ударів українських дронів росіяни маскують військову техніку.

Російська техніка та військові прибувають для розміщення на базу полігону Обуз-Лесновський, поблизу Барановичів, Білорусь.
Фото: Міноборони Білорусі

Російські війська почали маскувати військову логістику під цивільні вантажні перевезення на трасі Р-280 "Новоросія". 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" із числа військовослужбовців угруповання військ "Дніпро" інформує, що після серії ударів українських безпілотників по цьому логістичному маршруту російське командування терміново змінило підхід до транспортування пального та забезпечення.

Йдеться про використання цивільних фур для перевезення військових вантажів, щоб ускладнити їх виявлення та ураження. За словами інформатора, військовим поставили завдання залучати приватний вантажний транспорт для змішування з цивільним потоком на дорогах.

"Команда зверху – знайти цивільний транспорт. Говорять, так дрони не дістануть", – кажуть в "АТЕШ".

Після попередніх ударів російська логістика вже була витіснена з прифронтових доріг на трасу Р-280, однак подальші атаки ускладнили навіть цей маршрут.

Стверджується, що використання цивільних фур для військових потреб створює додаткові ризики для цивільного населення та ускладнює розмежування між військовими та мирними перевезеннями.

Інформацію передали Силам оборони України.

