Росія атакує Київ і різні області ракетами й дронами

Росія вночі 24 травня розпочала чергову атаку на Київ. Повітряні сили попередили про запуск швидкісних ракет.
Є загроза застосування ракетних комплексів “Орешник”. Місцева влада закликала перебувати в укриттях.
Є інформація, що в Києві постраждали Шевченківський, Дніпровський, Подільський, Дарницький, Голосіївський і Солом'янський райони. Поранені не менше трьох людей, з них двох довелося госпіталізувати.
У Шевченківському районі ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Пошкоджене скління в кількох будинках. Інформація про пожежу в житловому будинку не підтвердилася, розповів Віталій Кличко.
Він повідомив і про падіння уламків в Подільському районі, на території нежитлової забудови. З Шевченківського району станом на 1:40 госпіталізували одну людину.
В Солом'янському пошкоджено приватну оселю і 24-поверховий будинок.
"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху", – повідомив мер.
У Дарницькому уламки впали на дах будинку, пожежі нема. В Шевченківському є падіння уламків на шкільну територію.
Окрім Києва, ворог запустив швидкісні цілі на Житомирську область, попередили Повітряні сили. Суспільне повідомило про вибухи в Хмельницькій області і Черкасах.
- Про підготовку до ймовірного застосування ворогом ”Орєшніка” сьогодні увечері розповів президент.
- Росія раніше двічі застосовувала ”Орєшнік" по Україні: по Дніпру в 2024 році й Львівській області – цьогоріч. Збивати їх Україна поки що не має можливості. Швидкість ”Орєшніка" – близько 13 000 км на год.
- Ця ракета при наближенні до цілі розпадається на шість боєголовок індивідуального наведення. Може мати ядерний заряд.