Український КАБ «Вирівнювач». Що каже виробник, які є закордонні аналоги та чим небезпечні КАБи противника

LB.ua запитав у виробника про те, що очікувати від нової розробки. Також ми розібралися, як з’явились КАБи і як розвивались, чому їм так складно протидіяти, що по цьому напрямку у росіян та які закордонні аналоги використовують в Україні.

Новий засіб назвали «Вирівнювач» – у компанії DG Industry, яка його розробила, зазначили, що назва «говорить сама за себе».

Після масового застосування Росією керованих авіабомб в Україні замислились над власними розробками для симетричної відповіді. У червні 2025 року Defense Express повідомляв про випробування в Україні нового КАБа з універсальним модулем планування і корекції, що має дальність ураження 60 км. Ймовірно, бомбу застосовували для ударів по російських військах на Херсонському напрямку. КАБ скинули із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту. В подальшому планували досягти дальності ураження до 80 км.

Які особливості нового українського КАБу

У компанії DG Industry кажуть про високу міцність і стійкість до значних перевантажень. Що, згідно з відповіддю виробника, забезпечує надійну роботу системи, дозволяє пілотам зберігати свободу маневру без додаткових обмежень у пілотуванні.

«З практичної точки зору це безпосередньо підвищує безпеку екіпажів і розширює можливості застосування виробу в реальних бойових умовах, де гнучкість і швидкість прийняття рішень є критично важливими», – пояснили нам у DG Industry.

Під час розробки «Вирівнювача» аналізували досвід застосування іноземних аналогів та виробів, які застосовують росіяни.

«Це дозволило врахувати сильні та слабкі сторони існуючих рішень. У результаті створено власну конструкцію, яка поєднує низку ключових переваг подібних виробів, адаптованих до сучасних вимог», – зазначили у компанії.

Конструкція виробу універсальна, його можна адаптувати до різних типів завдань. Йдеться про ураження різноманітних наземних цілей – командних пунктів, інженерних споруд (зокрема, мостів), техніки та інших стратегічно важливих об’єктів.

Новий КАБ можна використовувати на літаках Су-27, Су-24, МіГ-29, також він адаптований під всі типи закордонних літаків, але для допуску до його застосування необхідна відповідна сертифікація.

За інформацією розробників, пілоти під час випробувань відзначили, що виріб «зручний та не створює додаткових обмежень при пілотуванні, що дозволяє виконувати всі необхідні тактичні маневри, включно зі складними маневрами ухилення».

Щодо відстані ураження – то озвучують десятки кілометрів, але більш точну інформацію поки не поширюють з міркувань безпеки та оперативної доцільності. «Нехай першими цю інформацію дізнаються росіяни в практичний спосіб», – зазначили у компанії.

Фото: Brave1 Українська керована планувальна бомба Вирівнювач

Розробники визнають: завжди є ризик, що боєприпас не розірветься або залишиться цілим якийсь суттєвий шматок, за яким росіяни зможуть досліджувати технологію. Але навіть у разі отримання окремих фрагментів противнику потрібен час, щоб вивчити їх та спробувати скопіювати – це «роки роботи», вважають у DG Industry.

Крім того, «Вирівнювач» планують вдосконалювати та адаптувати під потреби фронту, «тому будь-які потенційні спроби відтворення швидко втрачають актуальність».

У DG Industry не надають оцінку, як вплине «Вирівнювач» на перебіг війни. Говорять, що їхня задача – забезпечити виробами, а оцінювати ефективність та вплив на бойові дії мають військові.

«Важливим фактором є також його вартість – вона приблизно втричі нижча, ніж у подібного виробу JDAM-ER. Це дозволяє забезпечити Сили оборони більшою кількістю боєприпасів і, відповідно, збільшити кількість успішно виконаних бойових завдань», – вважає виробник.

КАБ складно виготовити через кілька критично важливих факторів: швидкість, інтеграцію з літаком, стійкість до перевантажень, тобто наскільки боєприпас витримує зовнішні навантаження, наприклад, під час маневрування літака.

«Це той тип системи, де буквально міліметри мають значення, а правильний підбір матеріалів напряму впливає на надійність, стабільність та ефективність роботи виробу», – зазначили у коментарі.

Фото: DEFENSE EXPRESS Випробування українського КАБу із Су-24, 2025 рік.

Що таке КАБ загалом

Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, які мають систему наведення, що дозволяє більш точно уражати цілі: до кількох метрів замість десятків і сотень метрів відхилення у випадку з вільнопадаючими боєприпасами. Системи наведення та аеродинамічного управління мають вигляд хвостового керма або розкладних крил, що коригують траєкторію після скидання. КАБ також називають «розумною бомбою» (smart bomb).

Вперше зразки цієї зброї застосовували у Другій світовій війні (німецька радіокерована бомба Fritz X та американська Azon). У в'єтнамській війні США застосували бомби з лазерним наведенням серії Paveway. Під час Війни в Перській затоці з'явилася американська технологія JDAM (Joint Direct Attack Munition) – бомби перетворили на високоточні за допомогою інерційної навігаційної системи та GPS. У такі боєприпаси координати закладаються перед скиданням, і вони працюють без візуального контакту з ціллю та за будь-якої погоди.

Супутникове та інерційне наведення найбільш поширене, його використовують у американських JDAM та російських КАБах з модулем УМПК (універсальний модуль планування і корекції). Цей спосіб не підходить для ураження рухомих цілей. Відхилення від цілі – 5-15 м. При лазерному та тепловізійному наведенні – 1-3 м.

Дальність скидання КАБів: від 10-28 км (керовані бомби без крил) до 150 км і більше (плануючі бомби з реактивним прискорювачем).

Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Second Class Felix Garza Підготовка бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) перед тим як підвісити їх на літак перед бойовим вильотом на палубі американського авіаносця USS Constellation CV-64, Перська затока , 19 березня 2003 р.

Основний нюанс: літак скидає бомбу, не входячи в зону дії ППО противника, або залишає її до того, як бомба досягне цілі. Тобто майже єдиний рецепт боротьби з КАБами – ураження літаків на російській території далекобійною зброєю.

Випадки збиття самого боєприпасу – майже сенсація. Про один з таких писав Defense Express у лютому 2025 року – тоді військові під Запоріжжям збили КАБ, ймовірно, зі старої радянської зенітної установки ЗУ-23-2. Експерти припускали, що це вдалося завдяки певній застосованій тактиці, а також модернізації «зенітки», об’єднання її зі станцією виявлення, наведення та управління.

Чим небезпечні російські КАБи

У 2023-2024 роках російські війська почали застосовувати на війні в Україні старі радянські вільнопадаючі бомби серії ФАБ (250, 500, 1500, 3000 кг), на які встановили модуль УМПК. Скидали їх за допомогою оперативно-тактичної авіації – з літаків Су-34.

Російські війська почали бити по прифронтових територіях Харківщини, Донеччини, Запорізької області на ту відстань, куди змогли діставати. З часом вона змінювалась – або літаки підлітали ближче, або росіяни застосовували боєприпаси, які могли планерувати далі.

У певний період навесні 2024-го у Харкові, наприклад, виникла ситуація, коли КАБи почали діставати до північних та східних районів міста, а південь ще був поза зоною ураження. Мешканці та обізнані з ситуацією гості міста дослідили цей нюанс емпіричним шляхом та певною мірою враховували його, плануючи свій побут. «Безпечна» межа пролягала трохи далі на південь від центру Харкова. Але доволі швидко вона посунулась ще південніше і далі, на околиці.

Росіяни також встановлюють реактивні прискорювачі на стандартний корпус УМПК, тоді, за умови відповідної висоти скидання, бомба летить на відстань до 150 км. Для протидії РЕБ на нових версіях УМПК встановлюють вісім і більше супутникових антен.

Фото: змі окупантів Авіабомба ФАБ-3000

Такі боєприпаси – дуже руйнівна і не дуже точна зброя. Наприклад, ФАБ-1500 залишає вирву глибиною до шести метрів і діаметром 20-25 м. Отримати контузію можна, перебуваючи на відстані 300-350 м від точки влучання.

Один з нещодавніх випадків застосування – удар 16 травня по селу Підлиман поблизу Борової на Харківщині. Внаслідок влучання КАБу у житловий будинок загинули дві місцеві жительки.

А 5 травня внаслідок ударів КАБами по Запоріжжю загинуло 12 людей, 46 було поранено. Через атаку загорілися автівки, підприємство та магазин. По рятувальниках, які приїхали ліквідувати пожежі, Росія повторно вдарила безпілотниками.

Закордонні аналоги, що застосовують в Україні

У травні 2026 року, за даними порталу Defense Express, США погодили потенційний продаж Україні понад 1,5 тисячі комплектів JDAM-ER для авіабомб, на суму до 373,6 млн доларів. Раніше Україна отримувала їх у рамках військової допомоги і вже застосовувала. JDAM-ER мають GPS-наведення та адаптовані для літаків МіГ-29 і Су-27 радянського зразка.

Дальність їхнього використання в українських умовах знижується з близько 70 км до близько 40 км. Це пов’язано з тим, що росіяни можуть запускати свої КАБи на більшій висоті, водночас українські літаки під дією російського ППО мають працювати на гранично малих висотах та використовувати режим кабрування, коли літак під час запуску боєприпасу піднімає ніс і набирає висоту.

Фото: Повітряні сили ЗС України. Авіабомба з модулем JDAM-ER підвішена на пілон українського винищувача Су-27.

У 2024 році США закуповували додаткові сенсори до JDAM-ER, які здатні націлюватися на GPS-глушники. Це було пов’язано з особливістю умов на українському фронті: російські перешкоди серйозно знижували ефективність боєприпасів з GPS-наведенням.

Також є французький AASM Hammer – аналог JDAM. Це комплект додаткового обладнання, який перетворює вільноспадні (так звані «тупі») бомби на кориговані. Завдяки модульній конструкції можна змінювати характеристики бомби – програмувати висоту підриву, швидкість, кут удару. У ЗСУ вони адаптовані для пусків з українських літаків МіГ-29 та Су-24М. Дальність – близько 70 км, відхилення – близько 10 м.

4 березня 2024 року таку бомбу скинули на об'єкт російських окупантів на тимчасово захоплених територіях у Херсонській області. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram відео влучання і фото КАБу з написом «За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги». Раніше, 2 березня, внаслідок російського удару дронами по Одесі був зруйнований під’їзд дев’ятиповерхівки, загинули 12 мешканців, зокрема, п’ятеро дітей.

Малогабаритні керовані американські авіабомби GBU-39, які також є на озброєнні українських Повітряних сил, мають вагу 110 кг. Розкладне крило на бомбі розміщується згори. У підвішеному стані воно розвернуте донизу, після від’єднання розкривається. Бомбу можна програмувати в польоті, вводити координати цілі та обирати тип підриву – повітряний чи контактний.

Фото: MilitaryAviationInUa Авіабомби GBU-39 SDB під крилом літака ПС ЗСУ. Травень, 2024.

Бомба має інерційну систему, щонайменше три GPS-приймачі, бортовий комп’ютер та модуль захисту електроніки від РЕБ. Ймовірне відхилення від цілі – лише 1 м. За умови достатньої висоти та швидкості, GBU-39 може планерувати на відстань до 110 кілометрів. Вага бомби дозволяє використовувати її на винищувачах МіГ-29 та Су-27.

***

Оскільки іноземних поставок недостатньо, українські виробники намагаються створити власний аналог. Чи буде він наближеним за якістю роботи та чи стане вирішальною кількість – дізнаємося згодом.