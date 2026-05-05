Росіяни атакували Полтавську область дронами і ракетами. Станом на 10 годину відомо про п'ятьох загиблих та 37 поранених. Двоє із загиблих – це рятувальники, троє – працівники підприємства. Також серед потерпілих 23 – це працівники ДСНС. Частина абонентів залишилася без газу.

Про це у телеграмі написав нчальник ОВА Віталій Дяківнич на міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та ударними БпЛА. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі", – розповів Дяківнич.

Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Клименко розповів, що росіяни вдарили по обʼєкту газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. Унаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко. Це - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об'єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

Фото: МВС Загиблий на Полтавщині рятувальник

5 і 6 травня в області оголошені днями жалоби.