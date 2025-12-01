LB.ua поговорив із Ольгою Решетиловою про це, а також про переведення, здоров’я військовослужбовців, зловживання в армії на різних рівнях, проблему і причини СЗЧ, перевірку в штурмових полках, реформу ТЦК та СП і довіру у війську.

Паралельно уповноважена готувала законопроєкт під створення Офісу. Та досі він повноцінно не запрацював, адже в Раді через спам правок застряг інший документ, який має розширити повноваження омбудсмана.

«Ох мені тоді прилетіло критики», — жартома згадує Ольга. І це не дивно. Із завданнями, які стоять перед її командою, практично неможливо догодити всім. Бо часто ситуації не однобічні і, як вона сама говорить, треба шукати баланс.

За цей рік вона, попри ще не створений Офіс, була активно залучена в теми, які турбують військовослужбовців і їхні родини. Разом із цифровою командою Міноборони розбирала ситуації, де бійців відмовлялися відпускати командири, озвучувала непопулярні думки щодо мобілізації та ТЦК, а саме — що доставленням військовозобов’язаних, які порушили правила обліку, мають займатися поліцейські, складаючи протоколи.

Фото: Facebook/Ольга Решетилова Ольга Решетилова

Пані Ольго, нещодавно на стрімі в Сергія Стерненка ви сказали, що найбільше запитів до військового омбудсмана надходить щодо відмови командування направляти на ВЛК військовослужбовця, який скаржиться на здоров’я. Пропоную з цього й почати.

Днями у Третьому армійському корпусі заявили, що вони запустили власну військово-лікарську комісію. Як вам такий підхід? Здається, це прецедент для Сил оборони.

Я сподіваюся, що це початок. Керівник «Центральної військово-лікарської комісії» Дмитро Мірошниченко ще під час переходу на армійські корпуси рекомендував створювати ВЛК на базі медичних батальйонів.

Це хороша ідея, яка дозволить розвантажити військові госпіталі і лікарів, щоб вони зосередилися на лікуванні поранених. А ці ВЛК зможуть взяти навантаження щодо визначення придатності.

Сподіваюся, що ця практика буде поширена на інші корпуси.

Чи вирішить це проблему, з якою до вас зараз звертаються?

В деякій мірі пришвидшить питання, тому що військовослужбовця не треба буде направляти в госпіталь, аби просто провести обстеження.

Але не думаю, що це вирішить глобального питання стану бійців, які воюють уже не перший рік. Плюс ми розуміємо, що через зниження планки за 402 наказом, до війська приєднуються далеко не всі в прекрасному стані здоров’я. І зрозуміло, що таких скарг буде все більше.

Тому формуванням окремих ВЛК ми це питання не вирішимо. Це питання системного стану здоров’я військовослужбовців і я би починала тут зі змін до 402 наказу та проходження базової загальновійськової підготовки, бо те, як вона відбувається в окремих навчальних центрах, на жаль, тільки погіршує стан новобранця.

Фото: Генштаб

Ви про навантаження і програму?

Програма для обмежено придатних є.

Питання в тому, що в штатах окремих батальйонів фактично немає медиків і це величезна проблема. Хоч зараз їм дозволили ввести в штат медперсонал, але за рахунок чинного штату. А оскільки в навчальних батальйонах і так не вистачає інструкторів, сержантів, виокремити посаду для медика — величезна проблема.

Відтак особливо зараз в сезон загострення респіраторних захворювань військовослужбовцю не надається кваліфікована допомога. Вони хворіють, мають ускладнення і дуже часто виходять із навчального центру з іще гіршим здоров’ям, ніж мали до.

БЗВП має покращувати їхній фізичний стан, а не навпаки. І це треба змінювати.

Повернемося ще до теми ВЛК в медбатах — чи не бачите ви тут простору для зловживань? Що, можливо, висновок, який бійцю нададуть у підрозділі, може відрізнятися від того, який він отримав би в госпіталі.

Загалом це ВЛК нічим не відрізняється від тих, які у військових госпіталях. Тут теж залишається механізм оскарження рішення.

А зловживання можуть бути, як у госпіталі, так і в корпусі, тому залишається питання оскарження висновку і ми сподіваємося, що як тільки запуститься Офіс військового омбудсмана, з цими скаргами можна буде звертатися до нас.

Я тут бачу зловживання з іншого боку, коли військовослужбовці перебільшують проблеми зі здоров’ям для того, щоб уникнути виконання бойового завдання. Часто ми бачимо «спалах» хвороб, коли підрозділ переміщається ближче до лінії бойового зіткнення.

Це теж створює велике навантаження на військові госпіталі. Тому визначення придатності цілком можливе на базі батальйонів.

Звісно що потрібно контролювати, звісно є простір для зловживання і власне тому, що цей простір є, створено Офіс військового омбудсмана.

Фото: EPA/UPG

З того ж стріму ваші слова «небагато здорових залишилося в армії і не надто здорові приходять в Сили оборони». Водночас все частіше звучать історії, як мобілізують багато людей із хронічними хворобами, проходить кілька місяців, вони, як то кажуть, «падають на больнічку», держава їх своїм коштом лікує, проводить операції, а далі їх або списують, або вони застрягають у штаті. Але до того ж вони отримують зарплату, забезпечення. На вашу думку, чи може взагалі держава зрозуміти, скільки коштів витрачається от на подібні історії?

Мені би хотілося, щоб уряд знайшов час порахувати, у скільки державі Україна обходиться неякісний і неефективний процес мобілізації. Зараз бачимо це в деморалізованості суспільства і критичних настроях, і це теж коштує державі дорого насправді. Але також важливо порахувати в грошах.

Я постійно зустрічаюся з такими ситуаціями. Ба більше, це і про випадки, коли мобілізують людей, які є опікунами батьків з інвалідністю.

Один з таких мобілізованих сказав мені, що готовий служити, йому все окей, але мама сама, а госпіталь дорогий і він не має таких коштів. Запитав, чи можна вирішити це. Я спробувала знайти вихід через волонтерів, але мені сказали, що тут єдине рішення — це приватні пансіонати. А це недешево.

Таких мобілізованих, що мають на руках якісь зобов’язання, чимало. І враховуючи, що догляд за людиною з інвалідністю — це важка робота, для цих мобілізованих перебування в навчальному центрі стає частково відпочинком. Я не кажу, що це масово, але вони, маючи право на відстрочку, проходять ТЦК і навчальний центр, а потім звільняються. А держава вже витратила ресурс.

Це все мало би відфільтровуватися на етапі ТЦК. Вони виконують критично важливу роботу, це правда. Якщо зараз ТЦК зупинять мобілізацію, фронт оголиться. Але оскільки є задача по показниках, в деяких центрах комплектування відбувають показникову історію — мобілізував, а там що буде, то буде.

Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП Чернівецький обласний ТЦК та СП

Як цю проблему вирішити?

Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що ми не відфільтровуємо всіх, хто хоче зловживати можливостями держави. Питання в тому, щоби ми змінили підхід і почали обраховувати, скільки нам коштують погано налагоджені процеси.

Плюс це ж навантаження, яке такі ТЦК перекладають на командирів навчальних центрів і військових частин, тому що їм все одно доведеться цих військовослужбовців звільнити. І все це ресурси, які потрібно комусь витрачати там, де і так дуже тонко.

Тому я закликаю також військовозобов’язаних сумлінно ставитися до свого конституційного обов’язку і поновлювати облікові дані і, якщо виникають проблеми і їм показує, що вони у розшуку, то розбиратися самостійно, чому так сталося. Бо будьмо відверті, система Резерв+ недосконала і можуть виникати проблеми.

Бо держава не справляється, це колосальний пласт роботи, з яким важко впоратися без підтримки громадян.

До теми роботи ТЦК ще повернемося згодом. Зараз щодо другого найпоширенішого типу скарг — щодо переведень. Рік тому запустили відповідні рапорти в Армія+. І таке враження, що перші пів року після того завдяки розголосу і прискіпливій увазі до теми з боку команди Катерини Черногоренко, вашої команди, хвиля законних переведень відбулася.

У листопаді 2024-го Рада ухвалила закон про добровільне повернення із самовільного залишення частини. Навесні бригади почали відкрито говорити про те, що вони приймають після СЗЧ. І військові заговорили про такий спосіб переведення.

Яка ситуація зараз із переведеннями через Армія+?

Це дуже складне питання. Загалом перевірка, яку проводило Головне управління захисту прав військовослужбовців, показала, що абсолютна більшість запитів на переведення була виконана. Це треба враховувати. Тобто загалом інструмент працює.

Фото: Міноборони

Більшість питань, про які ми тут говоримо, виникають через брак людей в Силах оборони. І в якийсь момент я почала отримувати скарги не тільки від військовослужбовців, яких не переводять, а й від командирів у яких масово забирають людей. І тут дуже негативну роль відіграли кампанії розпіарених підрозділів, які прямо писали алгоритми військовослужбовцю, як йому перевестися до них через СЗЧ. Ми неодноразово перевіряли це, звертаючись від імені військовослужбовця з текстом «Хочу до вас, але командир не відпускає». Вони одразу надсилали алгоритм, як це зробити.

І це також нечесно і несправедливо. Можна скільки завгодно говорити про те, що йдуть від поганих до хороших. Ну ні. Якщо ми говоримо про Сили безпілотних систем, це непорівнювано з ДШВ чи піхотою. Але задачі треба виконувати і там, і там. І це було нечесно з боку тих підрозділів, які почали зловживати цією можливістю.

Власне через це великою мірою «лавочка» з переведеннями по рапорту частково прикрилася. Тому що командири розуміли, що їм легше оскаржити переведення, ніж цілими підрозділами втрачати людей.

Але рапорт в Армія+ хороший не тільки тому, що в більшості випадків спрацьовує, коли у командира немає проблем із особовим складом. Він також дає можливість проаналізувати, звідки хочуть піти і куди.

Фото: АрміяInform

І дуже часто ми бачимо відповідність по кількості скарг і кількості охочих перевестися. Бачимо також, де командир не дозволяє піти з його підрозділу з принципу, це вже свідчить про його лідерські якості і це сигнал командуванню, що в цьому підрозділі є проблема. Я знаю про ці підрозділи і з нетерпінням чекаю запуску Офісу військового омбудсмана, щоб почати там перевірку.

Тому Армія+ — хороший інструмент з багатьох точок зору, просто він як і багато інших інструментів напоровся на певну нечесність з боку і командирів, і військовослужбовців.

Тому проблема з переведеннями залишилася. І важливо розбиратися, чому хочуть перевестися, чому забороняється. Бо буває підрозділ в гарячій точці і звідти хочуть масово піти, а командир зрозуміло не дає дозвіл. А бувають значно інші випадки.

Багато індивідуальних ситуацій і махати шашкою та казати, що Армія+ заблокована, теж неправильно.

Тема СЗЧ зараз одна із найбільш обговорюваних у середовищі військовослужбовців. Бо вони самі стають заручниками ситуації, це їх теж демотивує, а проблема тільки зростає. Військово-політичне керівництво цю тему особливо не коментує і є враження, що навіть уникає. Але ну це ж слон у кімнаті. Чи відомо вам, чи досліджують це явище, його причини, і чи є взагалі спроби знайти рішення?

Цю тему військово-політичне керівництво точно не ігнорує. Це одна із головних тем всіх нарад та зустрічей, в яких я беру участь, починаючи від рівня Офісу президента і закінчуючи комітетами Верховної ради. І знаю що в Міноборони цю тему підійматимуть.

Тобто над вирішенням питання працюють мені здається всі, хто тільки може і реально всі розуміють критичність ситуації.

Щодо причин СЗЧ нічого нового я не скажу: перша і найпоширеніша — це демотивованість новобранців і якість мобілізації. Вони не хочуть служити і тікають з навчальних центрів або під час розподілу в бригади.

Друга — деморалізація і виснаження тих, хто на ЛБЗ. Знову питання в тому, що немає людей, бо люди тікають, не поповнюють бойові бригади і виходить так, що одні й ті самі довготривало перебувають на позиціях.

Людина 200 днів знаходиться в дуже складних умовах, ізольована логістика, їхні позиції розбирає ворог, людина втрачає побратимів, здоров’я. Її вдається поміняти.

Фото: Міністерство оборони України

І ми і так виснажили ресурс цього військовослужбовця під нуль, так і нормальну систему його відновлення не розробили. Доступний сценарій це спочатку лікування за потреби, а потім 15 днів відпустки. І після того він нереабілітований знову має зайти на позицію. Чи багато військовослужбовців на це підуть? Очевидно, що ні.

Хоча, я зустрічала мотивованих бійців, які готові були повертатися, але вони не були впевнені вже чи повернуться ті, хто був із ними на позиціях.

Ще одна важлива історія — це настрій родини військовослужбовця. На жаль, наше суспільство повернулося у викривлену реальність — від «родина військовослужбовця — це родина героя», яку всі підтримували перші роки вторгнення, до «родина лохів, які не змогли відкупитися» і знову повертається фраза «я тебе туди не посилав».

Це все дуже сильно впливає на родину, особливо в маленьких громадах. Коли дружина бачить, як в іншій родині чоловік удома, ясно що це її деморалізує. А її стан дуже сильно впливає на стан військовослужбовця.

Тому нам також треба думати про посилення статусу родин військовослужбовців, бо це має величезний вплив на моральний стан в армії. Ми маємо сприймати їх, як частину Сил оборони. Це тил, психологічна підтримка, логістика, це частина підрозділу, яка здатна втримати військовослужбовця на позиціях.

Фото: veteranmedia.org

Зараз я працюю з одним підрозділом, де родини вже третій тиждень влаштовують істерики, щоби вивести військовослужбовців із позицій. Це підрозділ ТРО. І це величезна проблема, бо вони переконують бійця, що ми зараз влаштуємо протести, подзвонимо всім і вас виведуть. Це сприяє тому, що військовослужбовці не хочуть боротися, вони покладаються на протести родин замість того, щоб реально оцінювати ситуацію і розуміти, що від їхнього настрою і боротьби зараз залежить обстановка. Тому робота з родинами — це ключова історія в питанні СЗЧ з бойових підрозділів.

Ну і також серед причин, я розумію що багато хто хотів би, щоб я назвала її на першому місці, але це не відповідає дійсності — це конфлікти в підрозділі, з командирами, неякісне командування, погана атмосфера в підрозділах. Так це одна з причин, але вона не головна по тій статистиці, яку я бачу.

Що в такому випадку?

Якщо є конфлікт чи порушення прав військовослужбовців, я приїжджаю в підрозділ, роздаю свій особистий номер телефону і 24/7 намагаюся відповідати для того, щоб такі питання вирішити.

Але по факту я займаюся стримуванням тих військовослужбовців, які на позиціях і на яких впливають родини. Або питаннями довготривалого перебування на позиціях — це теж одне з основних.

Так от, щодо підтримки я хотіла порівняти: той вмотивований військовослужбовець після 200 днів на позиціях розказував, що те, що йому мама та дружина говорили, воно впливало на його стан. Вони казали «Ми на зв’язку командуванням і омбудсманом, вони намагаються все можливе зробити, щоб вас вивели, але ти тримайся». Це одна історія.

І є інша історія, коли дружини влаштували протести. Я була на зв’язку з командиром, він каже немає там критичної ситуації, в них немає штурмів, позиції добре укріплені, їм просто треба тримати їх. І я намагалася донести це родинам, але вони переконали військовослужбовців відходити. Частина з них почали неконтрольований відхід. В результаті, більше десяти людей загинули. Ті, хто залишився, втримали позицію і були виведені живими та здоровими.

Тому величезна роль підтримки родин і їхнього морального стану, відновлення та не виснаження до нуля ресурсу військовослужбовця і робота з мотивацією загалом. Бо як показують наші дослідження, вже після 40 дня перебування на ізольованих позиціях, боєць втрачає мотивацію до боротьби.

Фото: factbook/Генштаб Військовослужбовець ЗСУ

Тут, мабуть, варто додати і роботу з довірою у підрозділі, до командування. Бо дружині військовослужбовець довіряє більше, ніж командуванню чи військово-політичному керівництву.

Це правда.

Іноді мені доводиться звертатися до командувачів різних рівнів, бо бачу, що комунікація просто провалена. Командування вищого рівня вживає заходів, щоб деблокувати цих військовослужбовців, а вони на місці про це нічого не знають.

В таких ситуаціях ми шукали серед цих бійців формальних чи неформальних лідерів і просили командування вищого рівня зв’язуватися з ними, пояснювати, що відбувається. Можливо, це не зовсім правильно, але це єдиний варіант у випадках, коли середня ланка командування провалена.

Тому у нас не налагоджена ця нормальна комунікація і це питання довіри. Бо в нас не було часу або час був, але його не використали, для формування командирів-лідерів. Таких у нас зовсім небагато.

Часто командувачі, коли я прошу зателефонувати сержанту, дивляться на мене круглими очима. Ну нічого, ми поступово привчаємо їх до того, що доведеться, якщо не спромоглися виховати це покоління лідерів або вони загублені, бо ми не спромоглися розставити їх по правильних місцях.

І це допомагає. Це, наприклад, дозволяє (не казатиму на якому напрямку) третій тиждень стримувати неконтрольований відхід військ. І командир роти каже «Я вперше за пів року зміг донести невикривлену інформацію до командування».

Бо йде викривлення даних — від солдата до головкома надходить інша інформація, вона проходить величезний шлях і виходить зіпсований телефон.

Фото: EPA/UPG Оператор безпілотника з бойовим прізвиськом «Мілтон» 20-ї Любартівської бригади 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» готує безпілотник перед боєм на Торецькому напрямку Донецька область, 22 липня 2025 року.

Але тут також питання людської совісті і чесності. Дехто не доповідає про реальний стан справ, щоб не отримати згори, а дехто — щоб прикрасити дійсність у власних інтересах.

Це питання страху і моральних якостей окремих командирів. Комусь хочеться показати свою значимість. Але для цього має бути налагоджений інститут репутації в армії. І тут він, до речі, працює краще ніж у цивільному суспільстві.

Один раз збрехавши, командир має це тавро серед колег на тривалий час. Від брехні відбілитися потім дуже важко. Знаю енну кількість командирів, яких називають «пи*даболами». Так, на жаль, таке є.

Питання в тому, що окрім репутаційних ризиків, ці командири повинні нести ще відповідальність кадрову. Хтось має приймати по них ці рішення, вони не повинні мати шалений кадровий ріст і тд.

Але це питання світоглядних змін в армії. Питання честі офіцера повинно бути відновлене і брехня повинна стати таким табу і клеймом, яке неможливо змити. І коли ми прийдемо до таких світоглядних змін, думаю, в Силах оборони все принципово зміниться.

Та це не робиться за один день і негативна селекція, на жаль, тривалий час була в армії.

Щоб не говорити тільки про негатив — порівняти 2014 і 2025 роки — це принципово інша армія. Навіть при всіх тих недоліках і навіть те, що ми говоримо зараз про ці недоліки — це величезний здобуток.

Фото: ГО Принцип Ольга Решетилова під час конференції Людина у війську

Щодо командирів. Є ще одна непроста тема — штурмові полки. Довкола них багато критики і звинувачень щодо підходів у роботі і що їхні підрозділи мають неспівмірні втрати. Критикують і командувача цих підрозділів Валентина Манька, обурюються також, що вони пріоритетні на комплектування людьми, в той час як у підрозділах, які стоять в обороні, велика нестача особового складу.

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка однією з перших підняла цю тему, казала, що ви теж підключилися до перевірки у штурмових полках. Що вони показали?

Це дуже складне питання. Не знаю, на якому етапі зараз формування Штурмових військ. Я не приховувала ще на початку, що мені не дуже подобається ця ідея. Але не я ухвалюю такі рішення.

Тим не менше, навіть без формування окремого виду військ, ми маємо ці підрозділи, які дійсно здійснюють стабілізаційні заходи на фронті. І на багатьох напрямках, маємо визнати, вони доволі успішні і завдяки ним ми втримуємо певні ключові для нас точки. Я не хочу зараз аналізувати причинно-наслідкові зв’язки.

Інше питання — про субкультуру, умовно кажучи, яка сформувалася в окремих штурмових підрозділах. Я не говорю про всі штурмові підрозділи.

На деякі з полків мені доводилося виїжджати з перевірками, в тому числі з президентською. І так, там були виявлені факти масового порушення прав військовослужбовців. Всі вони передані мною в правоохоронні органи. Зараз ведеться слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал — це вже не компетенція військового омбудсмана.

Там був відвертий кримінал?

У деяких підрозділах так.

Далі м’яч на полі Офісу генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть в цьому розслідуванні доволі ефективними.

Зі свого боку, всі інші скарги, які надходять до мене, я теж передаю в правоохоронні органи.

Тому сказати, що йдеться про всі штурмові полки, я не можу. Є окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні. Але це не так.

Фото: facebook/Ольга Решетилова Ольга Решетилова

Чи можливо таких командирів притягнути до відповідальності, а не підвищення по кар’єрних сходинках?

Я сподіваюся.

Все дуже залежить від ефективності розслідування і фактів, які виявлять правоохоронні органи.

За тими матеріалами, які я передала, я чітко бачу ознаки кримінального правопорушення.

Можете назвати ці ознаки?

Побиття, незаконне позбавлення волі і дуже серйозний психологічний тиск. Це те, що було виявлено мною. А далі це робота правоохоронних органів.

При цьому нам треба розуміти, що вони правда ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно.

Тому я би не хотіла, щоб сказаним мною повісили клеймо на всі штурмові підрозділи. Ні, тому що навіть зараз, наприклад, 225 полк виконує стабілізаційні заходи на семи напрямках. Чесно кажучи, я не уявляю як це можливо виконати фізично, але я маю підтвердити, що вони дуже ефективні і підтримують інші піхотні підрозділи.

Чи цим можна виправдати порушення прав військовослужбовців в інших підрозділах? Ні, не можна. Тому одна справа — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців.

А щодо звинувачень у неспівмірних втратах — це теж потребує окремої перевірки чи розслідування?

Я не володію цифрами по втратах. Можу судити тільки по скаргах і зверненнях від родин і можу сказати, що їх справді доволі багато.

Про співмірність — це дуже таке аморфне поняття, бо вони справді в критичній ситуації включаються і невідомо, які би втрати поніс за таких обставин інший підрозділ. Ми не можемо це оцінити.

Тому тут мені важко коментувати загалом. Але будь-який командир в першу чергу має думати про збереження життя військовослужбовця і продумувати досконало не тільки хід операції, а й шляхи евакуації і за необхідності — пошукові заходи щодо зниклих безвісти.

Фото: відкриті джерела Ілюстративне фото

Повернімося до теми мобілізації і роботи ТЦК та СП. Ви ледь не єдина, хто озвучив думку, що військовослужбовців у цьому процесі треба забрати з вулиць. Тарас Чмут ще каже, що мобілізацією не мають займатися Сухопутні війська. Як ви на це дивитесь і чи можете свою думку пояснити більше?

Реформа мобілізації давно назріла. Починаючи із законодавства, де у нас прописано, що відповідальними за доставку до ТЦК є керівники підприємств та органи місцевого самоврядування. Серйозно? Навіть у самій фразі закладений конфлікт інтересів, бо органи самоврядування — це виборні посади і вони, зрозуміло що, бережуть голоси на майбутнє, а керівники підприємств не хочуть дотримуватися закону, бо їм треба працівники. Закінчуючи тим, що це реалізовується в Сухопутці. Це все неправильна історія.

Реформа ТЦК назріла давно. Ми зараз створюємо робочу групу щодо роз’єднання соціальної підтримки і безпосередньо роботи центрів комплектування. Це абсолютно різні функції. Соцпідтримкою мають займатися окремі люди. Бо сьогодні, попри наказ головкома про незалученість людей з соцсупроводу до мобілізації, це все одно відбувається, бо в ТЦК так само недостатньо людей. І виходить так, що до обіду люди займаються мобілізацією, а після — сповіщенням про втрати і роботою з родинами загиблих.

Але глобально реформи потребує сама система мобілізації. І мені здається, що це має починатися з обрахування, у скільки нам обходиться неякісна мобілізація. Коли уряд порахує і побачить цифри, думаю, зміниться ставлення до процесу.

У чому була моя думка, що ТЦК не повинні займатися доставленням людей. Я проводжу також наради і робочі групи у питанні того, як забезпечити право на захист у процесі мобілізації. У нас є система безоплатної правової допомоги і адвокати від держави, які згідно закону мають надавати правову допомогу у разі адміністративного затримання.

Ми говоримо що військовозобов’язаного, який у розшуку, мала би затримувати і доставляти поліція. Тоді правоохоронці мають скласти протокол і повідомити центр безоплатної правової допомоги, який зобов’язаний надіслати первинну правову допомогу для роз’яснення, контролю за дотриманням прав і тд.

Це, як на мене, був би ідеальний варіант. Зокрема, щоби зняти напругу, яка існує з недобросовісними адвокатами, які правдами і неправдами намагаються витягнути військовозобов’язаного із ТЦК.

А тут є адвокати уповноважені державою, вони контролюють дотримання прав затриманого. Відтак, є людина, ми знаємо де ця людина, їй надана правова допомога, рідні повідомлені.

Фото: mipl.org.ua Ольга Решетилова

Ухвалений у вересні законопроєкт про створення Офісу — це не фінал і Рада має ухвалити другий документ — щодо повноважень військового омбудсмана. Чи відомо вам, коли це нарешті може трапитися і чому досі рішення не прийняте?

Коли мене призначили Уповноваженою президента з прав військовослужбовців — домовленість була така, що я пишу законопроєкт про створення Офісу військового омбудсмана. Не без підтримки Офісу президента, бо бажаючих було мало.

У травні в парламент паралельно внесли два законопроєкти: один про створення Офісу і другий про зміни до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, який би надав можливість військовому омбудсману через суд накладати адміністративну відповідальність за невиконання його законних вимог.

Перший законопроєкт ми з горем навпіл пройшли у вересні. Другий ось тільки пройшов перше читання. Бо він орієнтувався на основний.

Депутати внесли в нього 1 289 правок. В документ на два рядки. Більшість цих правок або абсолютно не стосуються діяльності військового омбудсмана, або абсурдні. Це інструмент опозиції. Бо, наприклад, коли голосували основний законопроєкт, а тоді тільки відновили трансляцію засідань ВР, вони просто міняли правки на ефірний час. Відмовлялися в залі від правки в обмін на те, що їм дадуть час з трибуни.

Це така політична гра, в яку мені дуже складно грати, бо як на мене очевидно, наскільки важливо, щоб Офіс повноцінно запустив роботу. І мені реально боляче, що хтось намагається використати це в своїх політичних інтересах.

Ми опрацювали ці правки і хотіли на середину грудня вийти з роглядом на друге читання, але не знаю як зараз повернеться ситуація. У нас і бюджет застряг, і багато інших важливих законопроєктів, зокрема, що стосуються армії.

Мені здається, нам треба трохи всім схаменутися і згадати, що попри всі політичні суперечки, скандали держава має працювати. Одна справа — політично боротьба, а також боротьба з корупцією, а інша — критичні для існування держави рішення. І багато з них зараз знаходяться в парламенті. Тому я би дуже хотіла, щоб здоровий глузд взяв гору і наш законопроєкт був ухвалений.

Крім того, зараз Україна в складній ситуації і на міжнародній арені. А саме — щодо історії з пропонованими мирними планами. Цікаво почути від вас, як людини, яка тривалий час займалася документуванням російських військових злочинів, думку щодо одного з 28 пунктів плану, про який йшлося минулого тижня. А саме, що «всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за їхні дії протягом війни і погоджуються не висувати будь-яких звинувачень або скарг у майбутньому». Як ви до цього ставитеся?

Звичайно негативно. Я займаюся документуванням злочинів росіян починаючи з 2016 року і вважаю, що вони мають бути притягнені до відповідальності, згідно з Міжнародним гуманітарним правом, їхні злочини має розглядати і Міжнародний кримінальний суд, і має бути притягнення до відповідальності в Гаазі у Спецтрибуналі.

Тому мені здається, що це абсолютно безглуздий пункт і відповідальність так чи інакше настигне агресора, тут без варіантів.