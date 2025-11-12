САП: від угод зі слідством у Фонд Стерненка перераховано 44 млн гривень

Гроші перераховані на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про передачу мільйонів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.

“За результатами укладених угод про визнання винуватості у справах САП та НАБУ, які затверджені ВАКС, 44 млн грн перераховано в благодійний фонд “Спільнота Стерненка”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що гроші мають бути спрямовані на закупівлю FPV-дронів воїнам ЗСУ.

В САП нагадали, що протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби СОУ було передано близько 2,9 млрд гривень.