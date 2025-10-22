Уламки російських дронів упали в двох районах Києва

В ніч на 23 жовтня в двох районах Києва впали уламки російських безпілотників.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
“Фіксуємо падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, - написав Ткаченко.
Згодом він повідомив, що попередньо одна з локацій - дитячий садочок.
Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА, попередньо минулося без потерпілих.
- У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети.
- Загинули двоє людей в Дніпровському районі. Станом на 16:30, за даними Віталія Кличка, поранені 30 людей.