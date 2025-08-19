Зеленський поїхав з Білого дому

Британський мовник BBC повідомив, що Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Білого дому.

Кореспонденти бачили, як глава держави залишав резиденцію президента США у Вашингтоні. Зеленського супроводжував "довгий конвой чорних автомобілів з охоронцями".

Перед цим Президент повторив пресі свої слова щодо того, що переговори з Дональдом Трампом були "найкращими за весь час" і він мав нагоду пояснити республіканцю на мапі ситуацію з окупованими територіями. Зеленський також подякував європейським партнерам за спільну позицію і відзначив "велику роботу" своєї команди.

Водночас після цього журналістам у Білому домі через гучномовці повідомили, що на сьогодні подій для преси більше не очікується. Проте німецьке та фінське посольства заявили, що Фрідріх Мерц та Александр Стубб поспілкуються з представниками ЗМІ зі своїх країн.